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Propiedades residenciales en venta en Alicante, Španjolska

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apartamentos
462
casas independientes
60
522 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Disfruta de un estilo de vida vibrante en Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradi…
$365,580
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Disfruta del estilo de vida vibrante de Alicant, una ciudad llena de luz, cultura y tradició…
$526,274
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Disfruta del estilo de vida vibrante de Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradici…
$387,561
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Disfruta de una vida vibrante en Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradición que …
$421,112
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Disfruta del estilo de vida vibrante de Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradici…
$437,308
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Disfruta de una vida vibrante en Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradición que …
$438,465
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Disfruta del estilo de vida vibrante de Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradici…
$377,728
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Disfruta de una vida vibrante en Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradición que …
$437,887
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Disfruta del estilo de vida vibrante de Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradici…
$534,488
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Disfruta del estilo de vida vibrante de Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradici…
$341,285
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Disfruta del estilo de vida vibrante de Alicante, una ciudad llena de luz, cultura y tradici…
$432,102
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Nueva Promoción Residencial en Alicante con Vistas Abiertas Esta promoción supone u…
$306,901
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Modernos apartamentos dúplex tipo loft en el corazón de Alicante Exclusiva promoció…
$371,124
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Espacioso apartamento reformado de 82 m2 en la zona de Juan XXIII - una opción ideal para vi…
$161,818
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Casa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 245 m²
Descubra su casa de ensueño en la playa de Playa de San Juan en Alicante. Este impresionante…
$1,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubre un nuevo desarrollo exclusivo en Alicante con modernos apartamentos de 1, 2 y 3 dor…
$300,519
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Acogedor apartamento en venta en Carolinas Altas, en la calle General Espartero. La superfic…
$167,597
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Situado en la calle Vicente Alexandre en el corazón de Alicante, estos espaciosos apartament…
$347,263
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Descubra un nuevo edificio exclusivo en Alicante con modernos apartamentos de 1, 2 y 3 dormi…
$246,194
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 75 m²
Descubre un nuevo desarrollo exclusivo en Alicante con modernos apartamentos de 1, 2 y 3 dor…
$272,779
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Ofrecemos un apartamento amplio y bien planificado en una planta alta del edificio, donde la…
$647,272
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Descubra Estela, un exclusivo complejo residencial de AEDAS Homes, que ofrece apartamentos c…
$284,337
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Magnífico apartamento en planta baja, listo para entrar a vivir, con plaza de aparcamiento y…
$433,719
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Exclusivo complejo residencial con sólo 8 apartamentos en el corazón de Alicante, con plazas…
$333,345
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Presentamos a su atención un acogedor y luminoso apartamento situado en la Virgen del Remedi…
$139,857
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Descubre un nuevo edificio exclusivo en Alicante con modernos apartamentos de 1, 2 y 3 dormi…
$312,077
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 3/5
Apartamentos de estilo moderno en un complejo cerrado único del desarrollador en Alicante. A…
$317,857
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

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