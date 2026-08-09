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Propiedades residenciales en venta en Orihuela, Španjolska

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apartamentos
731
casas independientes
815
1 546 propiedades total found
Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Casa 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
El complejo residencial es una colección exclusiva de nuevas villas independientes que repen…
$543,087
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Apartamento en Orihuela, Španjolska
Apartamento
Orihuela, Španjolska
$160,649
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en Torrevieja, en la prestigiosa zona d…
$380,535
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, este conjunto de adosados ofrece una oport…
$422,048
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
¡Exclusivo chalet independiente en Villacosta con espacio para piscina privada!El hogar de t…
$496,228
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Apartamento 2 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Venta apartamento sin muebles en Campoamor, situado en un complejo residencial con piscina c…
$231,034
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Ubicado en la consolidada zona de Punta Prima (Costa Blanca), este apartamento listo para ha…
$426,661
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en Torrevieja, en la prestigiosa zona d…
$403,598
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
En el corazón de Villamartin, una hermosa casa adosada de dos familias está a la venta, que …
$306,957
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Situado en la atractiva zona de golf de Lomas de Campoamor, este apartamento totalmente reno…
$250,299
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Ubicado en el prestigioso Res. Las Filipinas, este conjunto residencial ofrece una selección…
$294,050
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Área 119 m²
$589,052
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
Nuevo apartamento moderno en venta en una zona popular en Orihuela Costa. Apartamento de 120…
$568,861
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Ofrece 3 dormitorios y 4 baños con piscina de diseño y muchas características especiales. Si…
$2,73M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 3
Área 193 m²
$1,41M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA A 250 m DE LA PLAYA EN CAMPOAMOR En Dehesa de Campoamor se encuentran…
$3,78M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 335 m²
Villa de nueva construcción en Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Ubicación exclusiv…
$1,45M
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Ubicado en la hermosa Orihuela Costa, este exclusivo conjunto residencial ofrece una varieda…
$415,129
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 4
Área 121 m²
$825,111
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta en la popular zona de Villamartin en Orihuela Costa. Casa adosada cuad…
$250,185
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Área 157 m²
$1,17M
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Propiedad en Balcón de la Laguna Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en To…
$352,694
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la hermosa Orihuela Costa, este exclusivo conjunto residencial ofrece una varieda…
$415,129
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Apartamento en Orihuela, Španjolska
Apartamento
Orihuela, Španjolska
Este amplio terreno edificable de 95.000 m2 está ubicado cerca de Torremendo, en un entorno …
$418,544
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Presentando el adosado con vistas al mar en la ciudad de Oriuela Costa en la zona Cabo Rog. …
$767,962
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Área 200 m²
$4,24M
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Apartamento 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Este exclusivo complejo residencial de Torrevieja ofrece un estilo de vida de lujo creado pa…
$425,508
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Casa 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Descubre el magnífico complejo de modernas villas de lujo en Orihuela Costa. Estas impresion…
$545,992
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Apartamento 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubra un nuevo sitio de construcción exclusivo en su área deseada de Alicante. Con un áre…
$335,628
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