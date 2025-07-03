Villa Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas

  1. Realting.com
Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas

Mijas, Španjolska
$1,52M
16
ID: 27913
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    3

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Villa Independiente en un Espacio Tranquilo en Mijas con Vistas a la Montaña

La elegante villa está situada en Mijas, Málaga, en la región de la Costa del Sol de España. La zona ofrece un clima maravilloso, hermosas playas de arena, bellezas naturales exclusivas, estructuras viarias bien desarrolladas, instalaciones deportivas como campos de golf y un creciente interés en el mercado inmobiliario. Estas comodidades otorgan a Mijas popularidad entre los inversores extranjeros. El ambiente cosmopolita deja aquí espacio para una vida cotidiana llena de color.

La villa independiente en Mijas se encuentra en un popular espacio residencial en Buenavista Barrio a poca distancia de la autopista A-7. La villa se encuentra a 4 km de la playa, a 4,5 km del centro de Mijas Pueblo, a 9 km del centro de Fuengirola, a 18 km del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y a 35 km de Marbella.

La villa en venta en Mijas, Málaga está situada en una parcela de 700 m² que incluye una piscina exterior junto con un hermoso jardín. El proyecto también ofrece terrazas en la villa que ofrece vistas panorámicas a la montaña.

La villa energéticamente eficiente está equipada con materiales de la más alta calidad, incluyendo un sistema de A / C que proporciona agua caliente tanto para la calefacción como para el uso diario. La villa de 3 plantas presenta un concepto de planta abierta que une los interiores con los exteriores. La cocina de la villa está equipada con electrodomésticos blancos de alta calidad.


AGP-00786

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
