Propiedades residenciales en venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
460
Villajoyosa
354
Altea
265
La Nucía
172
2 903 propiedades total found
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
En pleno corazón de la Sierra Cortina, rodeado de naturaleza y con espectaculares vistas al …
$947,009
$947,009
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
En un enclave privilegiado del litoral balear, esta villa de nueva construcción ofrece un en…
$1,94M
$1,94M
Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
El residencial ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con distintas tipologías y calid…
$1,79M
$1,79M
Adriastar
Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 237 m²
El residencial ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con distintas tipologías y calid…
$4,01M
$4,01M
Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 87 m²
El residencial ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con distintas tipologías y calid…
$2,30M
$2,30M
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de nueva construcción en Cala Finestrat, Villajoyosa Vida moderna junto a la p…
$433,411
$433,411
Estate Service 24
Ático Ático 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos de nueva construcción en Cala Finestrat, Villajoyosa Vida moderna junto a la p…
$646,006
$646,006
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de nueva construcción en Cala Finestrat, Villajoyosa Vida moderna junto a la p…
$409,920
$409,920
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 467 m²
Grandes villas de lujo independientes, con un diseño en el que las vistas al mar y la luz na…
$2,65M
$2,65M
Atlas Property
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN FINESTRAT Residencial de obra nueva de 22 villas situado en Finest…
$773,332
$773,332
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
En pleno corazón de la Sierra Cortina, rodeado de naturaleza y con espectaculares vistas al …
$935,274
$935,274
Apartamento 1 habitacion en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
El residencial ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con distintas tipologías y calid…
$602,002
$602,002
Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en dos plantas con vistas elegantes en La Nucia. La Nucia es un…
$252,309
$252,309
Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN FINESTRAT Complejo residencial único y exclusivo de n…
$412,082
$412,082
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 449 m²
DescripciónVilla moderna con vistas al mar, construida por un arquitecto de renombre en uno …
$2,33M
$2,33M
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos primera línea de mar en Villajoyosa, Costa Blanca Un entorno natural único para…
$494,520
$494,520
Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
VILLAS DE OBRA NUEVA EN LA NUCIA Residencial de nueva construcción de cómodas y lujosas v…
$541,594
$541,594
Villa en La Nucía, Španjolska
Villa
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Exclusivas villas de nueva construcción con piscina privada en La Nucía, cerca de Benidorm …
$1,52M
$1,52M
Villa en Alfaz del Pi, Španjolska
Villa
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Se vende fantástico chalet independiente en El Albir. Una casa en la que desea quedarse para…
$1,72M
$1,72M
Casa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villas de lujo de obra nueva compuestas por 11 villas independientes en Finestrat, Costa Bla…
$1,22M
$1,22M
Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 30
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en un Complejo en Benidorm Ubicados en Benidorm, un mu…
$1,02M
$1,02M
Ático Ático 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Piso 24/24
Apartamentos con vistas al mar cerca de la playa en Benidorm, Alicante en la Costa Blanca Si…
$962,039
$962,039
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 87 m²
Complejo residencial cuidadosamente diseñado en las colinas de Finistrata (provincia de Alic…
$325,219
$325,219
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 8
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Magnífica villa con impresionantes vistas del mar y las montañas en la ciudad de Altea.El pi…
$2,14M
$2,14M
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Complejo de viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplísimas terrazas, jardín o solarium. Excel…
$650,044
$650,044
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en La Nucía, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Apartamentos de lujo con amplias terrazas en la frontera de Altea y La Nusia, desde donde se…
$508,859
$508,859
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 291 m²
En un entorno privilegiado, con vistas al mar y al prestigioso campo de golf Puig Campana, s…
$938,606
$938,606
Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
En venta una villa moderna en la ciudad de Polop.La ciudad de Polop es un pequeño pueblo en …
$635,276
$635,276
Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos en Balcón de Finestrat, Costa Blanca Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios y 2 …
$298,784
$298,784
Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
Situado en el corazón de la Costa Blanca, este exclusivo complejo de 14 villas modernas ofre…
$656,480
$656,480

