NOAH & PARTNERS REAL ESTATE

Španjolska, Torrelamata
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
1992
En la plataforma
5 años 10 meses
Idiomas hablados
Русский, Español
Página web
noah.es/
Sobre la agencia

«Noah & Partners Real Estate» es una agencia inmobiliaria especializada en ayudar a sus clientes a comprar y vender sus casas. Nuestra oficina principal se encuentra junto a la playa de La Mata en Torrevieja. Por eso somos expertos en propiedades costeras. Además, situado cerca del campo, podemos ofrecer a nuestros clientes una amplia variedad de casas y villas en Vega Baja comarca y en toda la provincia de Alicante.

Ofrecemos un sólido catálogo de bienes raíces de cualquier tipo como apartamentos, casas de terraza, casas de campo, villas, estudios, etc. Así, podemos ofrecerle una amplia gama de opciones.

Si puedes imaginar tu casa de ensueño, te ayudamos a encontrarla.

Nuestros agentes en Španjolska
Mikhail Popov
Mikhail Popov
15 propiedad
