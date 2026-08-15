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Propiedades residenciales en venta en Región de Murcia, Španjolska

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Murcia
370
Los Alcazares
904
San Pedro del Pinatar
655
Torre-Pacheco
498
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4 183 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
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$437,287
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos de nueva construcción a 250 m de la playa de Los Narejos, en Los Alcázares Com…
$391,136
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$414,311
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos de nueva construcción a 250 m de la playa de Los Narejos, en Los Alcázares …
$490,362
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Los Alcazares, este moderno complejo residencial…
$491,614
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$552,799
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$414,311
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
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Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
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$203,768
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
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Área 141 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$437,392
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
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Área 93 m²
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$414,211
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Apartamento 2 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Estas exclusivas casas adosadas de nueva construcción se encuentran en La Azohia, en el muni…
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
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$552,667
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
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Situado en una de las zonas más buscadas de Los Alcazares, este moderno complejo residencial…
$438,404
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Los Alcazares, este moderno complejo residencial…
$554,078
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$414,311
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
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Área 72 m²
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$490,362
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$490,480
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
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Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
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$414,311
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Área 137 m²
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$490,480
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Los Alcazares, este moderno complejo residencial…
$415,269
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$460,474
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos de nueva construcción a 250 m de la playa de Los Narejos, en Los Alcázares …
$414,211
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Los Alcazares, este moderno complejo residencial…
$415,269
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
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Área 93 m²
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Tipos de propiedades en Región de Murcia

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