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Propiedades residenciales en venta en Torrevieja, Španjolska

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apartamentos
2440
casas independientes
951
3 391 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Situado en una tranquila zona residencial de Torrevieja, este encantador bungalow de 56 m2 o…
$181,073
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Descubre un proyecto exclusivo de nuevos apartamentos situados en el corazón de Torrevieja. …
$203,586
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$369,888
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$206,906
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
En el corazón del vibrante Parque Nacional de Torrevieja, este acogedor apartamento ofrece u…
$171,082
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$433,777
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Descubre este encantador apartamento situado en el corazón de Torrevieja, a solo 500 metros …
$171,841
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Exclusivo apartamento Atik en la esquina de Punta Prime (Rocio del Mar), a solo 200 metros d…
$283,401
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El encantador apartamento en la playa de Torrevieja combina la tranquilidad de la zona resid…
$147,572
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Ofrecemos un acogedor apartamento situado a solo 100 metros de la playa de Esecuon en una de…
$153,491
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Ático Ático 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Descubre un proyecto exclusivo de nuevos apartamentos situados en el corazón de Torrevieja. …
$203,586
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Apartamento en Torrevieja, Španjolska
Apartamento
Torrevieja, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
En venta es un acogedor estudio situado en la Avenida Abaneras, en una de las zonas más popu…
$106,174
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$364,372
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
El encantador bungalow, situado en la tranquila y hermosa zona de La Velleta en Torrevieja, …
$439,560
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Apartamento 1 habitación en Torrelamata, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Apartamento privado en venta, totalmente equipado, situado en una de las zonas más atractiva…
$103,751
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$364,372
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Casa 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Ofrecemos un acogedor adosado situado en la zona de Carrefour, Torrevieja, un lugar ideal ta…
$161,828
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado, entre el Parque Natur…
$443,056
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamento en Punta Prima. Listo para entrar o alquilar. Características principales: Ubica…
$259,666
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$364,372
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$404,858
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$399,075
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
¿Buscas una casa junto al mar con servicios turísticos? Esta es tu oportunidad de convertirs…
$426,836
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$416,426
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Apartamento 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$206,906
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Situado en la encantadora zona de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece una…
$399,075
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$260,077
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$264,701
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$258,909
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Venta apartamento después de la renovación estética, situado a solo 200 metros de la playa d…
$184,536
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