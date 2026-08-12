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Propiedades residenciales en venta en Málaga, Španjolska

;
Marbella
2506
Estepona
1792
San Pedro Alcantara
1100
Fuengirola
572
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9 394 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
TOP TOP
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Calahonda. 4 camas · 3 baños · 159 m2 construidos.…
$604,732
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Nueva Andalucia. 4 camas · 2 baños · 145 m2 constru…
$676,767
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Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Vendedor particular
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Casa 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Villa de 2 dormitorios en venta en La Campana. 2 cama · 1 baño · 67 m2 construidos. Presenta…
$485,454
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Casa 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Manilva. 5 camas · 4 baños · 180 m2 construidos. Presenta…
$685,395
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$650,053
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Apartamento 2 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Benalmadena Costa. 2 dormitorios · 2 baños · 81 m2 …
$807,934
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Casa 8 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 547 m²
Villa de 8 dormitorios en venta en El Rosario. 8 camas · 7 baños · 547 m2 construidos. Prese…
$2,89M
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Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Benalmadena Costa. 3 dormitorios · 2 baños · 161 m2 const…
$843,765
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Calahonda. 4 camas · 3 baños · 292 m2 construidos.…
$670,387
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Puerto Banús. 2 camas · 2 baños · 100 m2 construido…
$739,739
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 191 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Cerrado del Aguila. 4 cama · 191 m2 construidos. Pr…
$1,94M
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en El Chaparral. 3 dormitorios · 2 baños · 95 m2 const…
$807,934
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Casa 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Manilva. 3 dormitorios · 2 baños · 198 m2 construi…
$877,514
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Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Benalmadena Pueblo. 3 dormitorios · 2 baños · 186 m…
$687,726
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
ático de 3 dormitorios en venta en Los Naranjos de Marbella. 3 dormitorios · 2 baños · 151 m…
$633,888
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Casa 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en La Duquesa. 4 camas · 4 baños · 210 m2 construidos. Prese…
$1,33M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Riviera del Sol. 4 dormitorios · 3 baños · 152 m2 constru…
$1,11M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en La Cala. 4 dormitorios · 3 baños · 219 m2 construi…
$577,921
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Apartamento 2 habitaciones en Málaga, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Málaga, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Málaga - Centro. 2 dormitorios · 2 baños · 104 m2 c…
$841,674
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Casa 3 habitaciones en Málaga, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Málaga, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Alhaurín de la Torre. 3 dormitorios · 3 baños · 177 m2 co…
$705,008
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Apartamento 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en La Duquesa. 3 dormitorios · 2 baños · 125 m2 constr…
$802,464
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Apartamento 2 habitaciones en Manilva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en La Duquesa. 2 cama · 1 baño · 82 m2 construidos. Pr…
$444,964
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Apartamento 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Calahonda. 2 camas · 2 baños · 87 m2 construidos. P…
$444,964
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Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Chalet de 5 dormitorios en venta en Sierra Blanca. 5 camas · 4 baños · 390 m2 construidos. P…
$7,51M
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$614,260
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Casa 6 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 482 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Sierrezuela. 6 camas · 7 baños · 482 m2 construidos. Pres…
$2,19M
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Apartamento 1 habitacion en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
ático de 1 dormitorio en venta en Benalmadena Costa. 1 cama · 1 baño · 54 m2 construidos. Pr…
$345,676
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Apartamento 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en El Pinillo. 3 dormitorios · 2 baños · 149 m2 constr…
$416,103
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Apartamento 1 habitacion en Mijas, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Mijas, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Calahonda. 1 cama · 1 baño · 49 m2 construidos. Pres…
$305,581
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