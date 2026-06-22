Bennecke Real Estate, S.L.

Sobre la agencia

Bennecke fue fundada en 1988 y nuestra oficina se encuentra en Punta Prima en la Costa Blanca entre Torrevieja y la popular ubicación turística de la Orihuela Costa. Bennecke tiene 32 años de experiencia encontrando a sus clientes sus propiedades de ensueño en España y son una de las agencias inmobiliarias más conocidas y de confianza en la Costa Blanca. La mayor demanda de propiedades españolas es sin duda las propiedades que se encuentran a poca distancia de la playa, los precios de la propiedad son normalmente substancialmente más altos que los que se encuentran más adentro por lo que vale la pena comprar primero antes de hacer su elección. Bennecke es un agente profesional de bienes raíces confiable y bien conocido que pone a sus clientes primero mientras los guía a través de cada paso del proceso. Podemos ofrecer a nuestros clientes asesoramiento y soporte personal y legal mientras ofrecemos algunas de las mejores casas en venta en España. Nuestra amplia gama de propiedades incluyen ventas, nuevas construcciones y propiedades listas clave para todo tipo de propiedades como villas, apartamentos, casas adosadas, áticos y algunas de las mejores propiedades de lujo que puedes encontrar en cualquier lugar. Bennecke se están expandiendo y ofreciendo muchos más servicios de propiedad todo el tiempo incluyendo la gestión de propiedades y ahora tenemos un departamento de alquiler propio. A continuación se encuentran algunas de nuestras últimas propiedades en venta en España, también puede buscar áreas de propiedad individuales como la popular Costa Blanca & Torrevieja o buscar por tipo de propiedad para Villas, Apartamentos, Adosados o Áticos Españoles.