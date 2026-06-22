Bennecke Real Estate, S.L.

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Bennecke fue fundada en 1988 y nuestra oficina se encuentra en Punta Prima en la Costa Blanca entre Torrevieja y la popular ubicación turística de la Orihuela Costa. Bennecke tiene 32 años de experiencia encontrando a sus clientes sus propiedades de ensueño en España y son una de las agencias inmobiliarias más conocidas y de confianza en la Costa Blanca.
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