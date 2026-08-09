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Propiedades residenciales en venta en Benidorm, Španjolska

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apartamentos
1361
casas independientes
117
1 478 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Un nuevo símbolo aparece en la costa de Benidor. Una torre elegante y moderna que repensa el…
$699,954
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260717105417Apartamento amueblado de 21 m2 en el aparthotel Hilford La Torre de cua…
$209,212
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Casa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 342 m²
Sumérgete en la exclusividad y comodidad de estas nuevas villas independientes en Benidorm. …
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
TM Tower se sitúa en Benidorm, a 150 metros de la playa de Poniente, el paraíso vacacional d…
$1,47M
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Un nuevo proyecto icónico aparece en la costa de Benidorm. Esta elegante y moderna torre red…
$2,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Un nuevo símbolo aparece en la costa de Benidorm. Una torre elegante y moderna que repensa e…
$806,042
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260717110805Venta apartamento de 21 m2 en Hilford La Torre, Benidorm. El objeto per…
$209,212
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Un nuevo símbolo aparece en la costa de Benidorm. Es una torre elegante y moderna que repens…
$1,11M
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260719095720El apartamento de inversión de 21 m2 está situado en Hilford La Torre e…
$209,212
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
TM Tower se sitúa en Benidorm, a 150 metros de la playa de Poniente, el paraíso vacacional d…
$1,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
En la costa de Benidorm surge un nuevo símbolo arquitectónico: una torre elegante y ultramod…
$1,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
En la costa de Benidorm surge un nuevo símbolo arquitectónico: una torre elegante y ultramod…
$1,26M
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
En la costa de Benidorm emerge un nuevo símbolo arquitectónico: una elegante torre ultramode…
$1,04M
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
En la costa de Benidorm aparece un nuevo símbolo arquitectónico: una torre elegante y ultram…
$666,705
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En la costa de Benidorm emerge un nuevo símbolo arquitectónico: una torre elegante y avanzad…
$1,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Un nuevo hito arquitectónico está surgiendo en la costa de Benidorm: una torre elegante e in…
$965,925
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
En la costa de Benidorm surge un nuevo símbolo arquitectónico: una elegante torre vanguardis…
$772,513
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
En la costa de Benidorm aparece un nuevo símbolo arquitectónico, una elegante torre vanguard…
$672,393
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 223 m²
Presentamos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 …
$1,41M
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En la costa de Benidorm aparece un nuevo símbolo arquitectónico: una elegante torre ultramod…
$795,267
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Sumérgete en la exclusividad y comodidad que ofrecen estas nuevas villas independientes en B…
$1,35M
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 24
Apartamentos con vistas al mar cerca de la playa en Benidorm, Alicante en la Costa Blanca Si…
$693,698
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
En la costa de Benidorm aparece un nuevo símbolo arquitectónico, una elegante torre vanguard…
$1,02M
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Presentamos un proyecto único que redefine el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27…
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Área 191 m²
Descripción del objeto: Sunset Sailors by TM se encuentra prácticamente en primera línea de …
$1,63M
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
En la costa de Benidorm surge un nuevo símbolo arquitectónico: una elegante torre vanguardis…
$876,045
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Esta hermosa propiedad tiene una superficie total de 84 m2 con un acogedor espacio interior …
$301,496
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Suelo de madera en toda la casa. Sistema domótico básico (control de temperatura, humedad y …
$1,22M
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Apartamento 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Imagínate despertar cada mañana con una brisa marina. Descubre apartamentos exclusivos de 1-…
$1,54M
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Apartamento 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
En la costa de Benidorm surge un nuevo símbolo arquitectónico: una elegante torre vanguardis…
$1,04M
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