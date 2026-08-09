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Propiedades residenciales en venta en Valencia, Španjolska

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Huerta Norte
68
La Ribera Baja
54
Cullera
51
La Safor
49
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19 260 propiedades total found
Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Ubicadas en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
$1,83M
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 1/5
Código 20260724094516Amplio apartamento de dos dormitorios con dos dormitorios independiente…
$297,348
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Ático Ático 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Benijofar, uno de los lugares más encant…
$328,183
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, este conjunto de adosados ofrece una oport…
$422,048
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Apartamento 1 habitación en Valencia, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 2/2
Código 20260719112214Apartamento amueblado 42 m2 en los nuevos Hilford Resorts de cuatro est…
$311,161
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,714
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$980,166
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$369,954
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Moderno apartamento de obra nueva en venta con amplias terrazas y completas zonas comunes D…
$634,225
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Casa 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
El complejo residencial es una colección exclusiva de nuevas villas independientes que repen…
$543,087
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Área 75 m²
Piso 2/5
Código 20260727175221El apartamento de 75,24 m2 está situado en la segunda planta de la casa…
$389,099
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$313,323
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Área 75 m²
Piso 3/5
Código 20260728091452Un moderno apartamento de tres dormitorios en el tercer piso de NA Vill…
$408,555
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios Listos para Entrar a Vivir con Vistas al Mar en Torrevieja…
$459,071
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Ubicada en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, esta exclusiva colección de bung…
$500,461
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$415,129
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Villa de obra nueva en venta en Polop. Lista para entrar a vivir. Villa de nueva construcci…
$542,047
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Casa 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Ofrecemos un atractivo proyecto residencial, ideal para aquellos que aprecian el espacio, la…
$797,468
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Apartamento 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$206,906
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Apartamento 2 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 2/5
Código.Moderno apartamento de dos dormitorios con un amplio balcón en el complejo NA Cullera…
$294,123
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Apartamento 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en el encantador pueblo de Alicant. Este pr…
$366,373
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Apartamento 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$206,943
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Código 20260709075145En venta se encuentra una villa moderna en la urbanización cerrada de E…
$603,573
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Apartamento 3 habitaciones en Cullera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cullera, Španjolska
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 3/5
Código 20260724100735Amplio apartamento de dos dormitorios con dos dormitorios y dos balcone…
$383,570
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Casa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Área 143 m²
Número de plantas 2
Código 20260719141330Venta de una moderna villa de dos plantas en el nuevo complejo residenc…
$733,039
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Apartamento 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Un nuevo símbolo aparece en la costa de Benidorm. Es una torre elegante y moderna que repens…
$1,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Situado en el encantador distrito de Bigastro, este complejo residencial ofrece una selecció…
$203,155
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Tipos de propiedades en Valencia

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Parámetros de las propiedades en Valencia, Španjolska

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