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Propiedades residenciales en venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

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Torrevieja
3341
Orihuela
1547
Pilar de la Horadada
1408
Guardamar del Segura
693
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9 731 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$980,166
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más buscadas del …
$174,842
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamento en Punta Prima. Listo para entrar o alquilar. Características principales: Ubica…
$259,666
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de la Horada, uno de los lugares m…
$363,416
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$313,323
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre una colección exclusiva de 44 casas adosadas solárium diseñadas para aquellos que b…
$276,977
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Casa 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Esta villa encarna la esencia del estilo mediterráneo con arquitectura sencilla y acogedora,…
$531,572
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más deseadas del …
$184,074
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento acogedor con 1 dormitorio y una superficie de 50 m2, com…
$155,684
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Apartamento 2 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Venta apartamento sin muebles en Campoamor, situado en un complejo residencial con piscina c…
$231,053
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Apartamento en Torrevieja, Španjolska
Apartamento
Torrevieja, Španjolska
$260,044
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$328,183
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$264,701
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Descubre este magnífico apartamento situado en la zona más codiciada de Asekion, en la vibra…
$276,977
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado, entre el Parque Natur…
$443,376
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura Apar…
$369,888
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Casa 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
En venta bungalow en la planta superior de 120 m2, situado en una zona tranquila de Orihela …
$214,657
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descubre este encantador apartamento situado en una prestigiosa zona de la ciudad. Con un pr…
$149,914
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Apartamento 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Lagoons Village by TM está ubicado en un entorno natural privilegiado, entre el Parque Natur…
$305,975
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en la tercera planta con terraza y renovación moderna en un nuevo edificio con a…
$300,058
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$298,348
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Situado en una tranquila zona residencial de Torrevieja, este encantador bungalow de 56 m2 o…
$181,073
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Apartamento 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos de nueva construcción en Benijófar, Costa Blanca Sur Exclusiva promoción bouti…
$328,794
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de la Horadada, uno de los lugares…
$328,794
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Casa 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
El complejo residencial es una colección exclusiva de nuevas villas independientes que repen…
$543,130
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$391,539
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Ático Ático 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos de nueva construcción en Benijófar, Costa Blanca Sur Exclusiva promoción bouti…
$328,794
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Apartamento 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Explore la elegancia y la comodidad de estas viviendas situadas en el animado centro de Alic…
$287,805
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