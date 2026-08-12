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Propiedades residenciales en venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
3341
Benidorm
1479
Alicante
512
La Marina Baja
5007
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18 837 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo conjunto residen…
$980,166
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Moderno apartamento de obra nueva en venta con amplias terrazas y completas zonas comunes D…
$634,225
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Apartamento 1 habitación en Finestrat, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 2/2
Código 20260721153134Venta apartamento turístico No. 13 con dormitorio privado en el apartho…
$176,652
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más buscadas del …
$174,842
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamento en Punta Prima. Listo para entrar o alquilar. Características principales: Ubica…
$259,666
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Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 1/5
Código 20260728102749Venta tipo B apartamento de 72,99 m2 en la primera planta de NŌA Villaj…
$347,538
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Código 20260709075145En venta se encuentra una villa moderna en la urbanización cerrada de E…
$602,224
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Ático Ático 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Pilar de la Horada, uno de los lugares m…
$363,416
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Torrevieja, este exclusivo conjunto residencial ofrece un…
$313,323
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre una colección exclusiva de 44 casas adosadas solárium diseñadas para aquellos que b…
$276,977
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Casa 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Esta villa encarna la esencia del estilo mediterráneo con arquitectura sencilla y acogedora,…
$531,572
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más deseadas del …
$184,074
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$864,852
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Apartamento 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios, d…
$449,507
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Apartamento 1 habitacion en Alicante, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alicante, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Alicante (Alacant), estas exclusivas plantas bajas ofrecen…
$334,294
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Casa 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Ofrecemos un atractivo proyecto residencial, ideal para aquellos que aprecian el espacio, la…
$797,531
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,531
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Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 2/5
Código 20260728160921Apartamento de tres dormitorios 2B con dos dormitorios separados se enc…
$364,915
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Villa de obra nueva en venta en Polop. Lista para entrar a vivir. Villa de nueva construcci…
$542,047
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Apartamento 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento acogedor con 1 dormitorio y una superficie de 50 m2, com…
$155,684
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 1/2
Código 20260721155246Apartamento turístico No. 4 con dos dormitorios separados y vistas al m…
$233,887
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Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Área 155 m²
Número de plantas 2
Código: 20260707102003Venta de una moderna villa independiente en el nuevo complejo premium …
$511,322
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,531
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Apartamento 2 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Venta apartamento sin muebles en Campoamor, situado en un complejo residencial con piscina c…
$231,053
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Apartamento en Torrevieja, Španjolska
Apartamento
Torrevieja, Španjolska
$260,044
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International real estate agency Habita
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Casa 2 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Venta exclusiva de nuevas villas construidas en Polop, creadas para disfrutar del estilo de …
$576,187
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$328,183
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Esta nueva casa se encuentra en la exclusiva zona de Gran Alacant (Santa Pola, Alicante). La…
$380,843
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Ático Ático 1 habitacion en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Torrevieja, cerca de Playa del Cura &…
$264,701
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