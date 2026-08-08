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Simplicidad: Comparada con otros países de la UE, obtener un permiso de residencia en Letonia es sencillo y eficiente, tomando hasta tres meses.
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