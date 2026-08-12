Preguntas frecuentes sobre edificios de obra nueva en Albania
¿Qué documentos se requieren para comprar un apartamento de obra nueva en Albania?
Para comprar un apartamento de obra nueva en Albania, los extranjeros deben tener un pasaporte y una copia del mismo. También se requiere un certificado que confirme el origen de los fondos.
¿Es posible para los extranjeros comprar inmuebles en Albania del promotor?
Sí, los ciudadanos extranjeros pueden comprar nuevas viviendas de cualquier tipo: apartamentos, pisos, casas. El número de propiedades a comprar es ilimitado.
¿Se emite un permiso de residencia por la compra de inmuebles de nueva construcción en Albania?
Esta transacción sirve de base para la obtención de un permiso de residencia. No se establece el importe exacto de las inversiones por la legislación albanesa. Lo principal es que el espacio vital comprado sea suficiente para cada persona que vivirá en un apartamento o casa.
¿En qué ciudades albanesas compran bienes inmuebles nuevos con más frecuencia?
Los edificios nuevos en Tirana tienen una gran demanda. La capital del país atrae compradores con su infraestructura desarrollada y buenas oportunidades de empleo. Las mejores zonas para comprar inmuebles nuevos en Albania también son los lugares turísticos: Saranda, Vlora, Durres. Aquí se compran activamente apartamentos y casas frente a la costa.