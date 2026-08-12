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Edificio de apartamentos Mali i Robit
Edificio de apartamentos Mali i Robit
Edificio de apartamentos Mali i Robit
Edificio de apartamentos Mali i Robit
Edificio de apartamentos Mali i Robit
Edificio de apartamentos Mali i Robit
Edificio de apartamentos Mali i Robit
Golem, Albania
de
$115,279
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
1+1 Apartamento en venta en Golem , Primera plantaModerno apartamento 1+1 en venta en una de las zonas más buscadas de Golem, situado en la primera planta de una residencia bien gestionada. Ideal para vivir o invertir cerca de la costa.📐 Detalles del apartamento:Superficie neta: 50,29 m2Supe…
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Edificio de apartamentos MANHATTAN RESIDENCE
Edificio de apartamentos MANHATTAN RESIDENCE
Edificio de apartamentos MANHATTAN RESIDENCE
Tirana Municipality, Albania
de
$217,748
Año de construcción 2026
Número de plantas 19
Apartamentos modernos en venta en Manhatan Residence – TiranaDescubra un nuevo nivel de vida urbana en Manhatan Residence, un moderno proyecto residencial situado en una de las zonas más estratégicas y de rápido desarrollo de Tirana, cerca de la intersección Don Bosko y Zogu i Zi.🏙️ Apartame…
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Residencia GIOIA
Residencia GIOIA
Residencia GIOIA
Residencia GIOIA
Residencia GIOIA
Residencia GIOIA
Golem, Albania
de
$76,126
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Gioia Residence es un proyecto residencial en construcción en la zona de Mali i Robit, a solo 300 metros del mar, que ofrece una combinación ideal de tranquilidad y proximidad a la costa.El edificio consta de 5 plantas sobre tierra y 1 nivel subterráneo, diseñado para proporcionar apartament…
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TekceTekce
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albania
de
$279,003
Año de construcción 2026
Moderno apartamento en construcción, situado en la primera planta de una prestigiosa residencia, ideal para vivir o alquiler de temporada.🔹 Superficie total: 97 m2🔹 Planta: 1🔹 Situación: En construcción🔹 Posición favorable dentro de la residencia🔹 Cerca del mar y zonas turísticas🔹 Precio: 23…
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Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
de
$1,19M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
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Complejo residencial MIDDAL RESIDENCE
Complejo residencial MIDDAL RESIDENCE
Complejo residencial MIDDAL RESIDENCE
Complejo residencial MIDDAL RESIDENCE
Complejo residencial MIDDAL RESIDENCE
Complejo residencial MIDDAL RESIDENCE
Golem, Albania
de
$59,349
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Middal Residence es un edificio mediterráneo de cinco plantas situado a 300 m del mar en Mali i Robit, con casas loft, fachadas travertinas y un patio con piscina. Middal Residence es el edificio hermana de Grand Marina, construido por el mismo desarrollador y de la misma familia de product…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.5
50,144
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Century 21 Oksford
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Century 21 Oksford
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Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
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Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
de
$99,489
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 59–74 m²
10 objetos inmobiliarios 10
🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, KavajëPalm Paradise Residence es un moderno complejo residencial costero situado en la tranquila zona costera de Qerret, uno de los destinos más buscados en la costa adriática de Albania. Diseñado para combinar arquitectura contemporánea, comodidad y entor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 68.0
96,653 – 111,945
Apartamentos 2 habitaciones
74.0
132,118
Dúplex
59.0
97,086
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Complejo residencial Liam Residence
Complejo residencial Liam Residence
Complejo residencial Liam Residence
Complejo residencial Liam Residence
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Complejo residencial Liam Residence
Golem, Albania
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Proyecto residencial Residencia LIAM – Golem Le presentamos una oportunidad única de entrar en un nuevo proyecto residencial en una parte tranquila pero rápidamente en desarrollo de la costa albanesa — Golem, a pocos cientos de metros del mar. El proyecto Liam Residence se caracteriza por l…
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I am Albania
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Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
de
$292,787
Número de plantas 38
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Lux-Albania Home
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Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
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Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
de
$203,645
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 44–128 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Apartamento en venta en SQUARE VILLAGE con una superficie total de 152,72 m2Veranda área 54.56 m2El Drymades Village Holiday Resort está situado en Drymades Beach y cuenta con una serie de patios adosados enmarcados por arquitectura que tejen el proyecto en una sensación de pueblo cohesivo.S…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0 – 128.0
179,169 – 457,185
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
311,599
Dúplex
91.0
369,764
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Albania
de
$272,351
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Se ofrece un apartamento de 1+1 con una superficie de 77 m2 en venta, situado en la planta baja del complejo Sun Palace, Vlorë. Ubicación: Sun Palace, Vlorë Status: En construcción, aún no finalizado Precio: 3000 € / m2 El apartamento consta de: 1 dormitorio Salón con cocina integrada 1 baño…
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Edificio de apartamentos Bonita Luxury Residence
Edificio de apartamentos Bonita Luxury Residence
Edificio de apartamentos Bonita Luxury Residence
Edificio de apartamentos Bonita Luxury Residence
Edificio de apartamentos Bonita Luxury Residence
Golem, Albania
de
$111,920
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamento en venta en Bonita Luxury Residence, un moderno proyecto que combina calidad, confort y un estilo de vida contemporáneo.El apartamento tiene una superficie total de 66.8 m2 y está funcionalmente organizado en 1+1, incluyendo una sala de estar con cocina, un dormitorio, un baño y …
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Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albania
de
$1,42M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
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Residencia Residencia doble
Residencia Residencia doble
Residencia Residencia doble
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Residencia Residencia doble
Orikum, Albania
de
$96,701
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 61–131 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Apartamento de una habitación frente al mar en venta en Radhime, Vlore, Albania. Ideal como apartamento vacacional con piscina y alta rentabilidad. Ubicación perfecta, junto a la playa, en la nueva residencia Twin Resort. Diseñado hasta el último detalle para ofrecerle alta calidad, innovaci…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0 – 94.0
212,233 – 325,794
Apartamentos 2 habitaciones
131.0
422,666
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Albania Property Group
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Albania Property Group
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English, Italiano
Complejo residencial NAREA
Complejo residencial NAREA
Complejo residencial NAREA
Complejo residencial NAREA
Complejo residencial NAREA
Complejo residencial NAREA
Complejo residencial NAREA
Golem, Albania
de
$111,881
Año de construcción 2029
Número de plantas 16
Proyecto residencial de lujo con un hotel en Qerret! Narea: Descubre la Joya de la Riviera Adriática – ¡Tu nuevo hogar con vistas panorámicas de la costa albanesa!* * Imagina una vida donde el lujo se encuentra con una arquitectura impresionante y moderna. Bienvenido a Narea, un proyecto re…
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Complejo residencial TURQUOISE MARINA
Complejo residencial TURQUOISE MARINA
Complejo residencial TURQUOISE MARINA
Complejo residencial TURQUOISE MARINA
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Complejo residencial TURQUOISE MARINA
Bashkia Durres, Albania
de
$208,942
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 70–294 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Turquoise Marina es un desarrollo residencial y deportivo excepcional, redefinindo la costa de lujo que vive a lo largo del Mar Adriático en Hamallaj, Durrës. Estratégicamente situado en una de las costas más prístinas y rápidas de Albania, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
204,270
Apartamentos 2 habitaciones
71.0
265,436
Villa
121.0 – 294.0
339,296 – 923,256
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
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Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albania
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Centro Saranda Silencio 4 minutos del marEn el corazón de Saranda, en una de las zonas más buscadas con acceso inmediato a todos los servicios, se ofrece una estructura hotelera con un alto potencial de inversión, ideal para ser transformado en un moderno y exclusivo Boutique Hotel.- Datos d…
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Investment Realty Group
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Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
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Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
de
$186,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
LOCALACIÓNSituado en el corazón de Orikum, dentro de la zona catastral no. 3140, Orikum Bay Residences emerge como un nuevo referente para la vida costera, una mezcla perfecta de encanto mediterráneo, tradición arquitectónica y confort moderno.Esta zona, formada por la transformación después…
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Investment Realty Group
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Investment Realty Group
Idiomas hablados
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Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
de
$354,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 13
Área 91–237 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vlora Marina es un icónico desarrollo frente al agua redefiniendo propiedades inmobiliarias de lujo en la Riviera albanesa. Situado a lo largo de la costa más prestigiosa de Vlora, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad de poseer propiedad dentro de un destino deportivo totalmen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
91.0 – 165.0
386,613 – 923,256
Apartamentos 3 habitaciones
237.0
1,14M
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Investment Realty Group
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Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana Municipality, Albania
de
$382,065
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
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Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
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Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albania
de
$99,489
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 68–85 m²
3 objetos inmobiliarios 3
🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, KavajëPalm Paradise Residence es un moderno complejo residencial costero situado en la tranquila zona costera de Qerret, uno de los destinos más buscados en la costa adriática de Albania. Diseñado para combinar arquitectura contemporánea, comodidad y entor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0 – 72.0
106,751 – 111,945
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
132,141
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Investment Realty Group
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Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
de
$393,907
Año de construcción 2028
Área 128 m²
1 objeto inmobiliario 1
Estudio en venta en DhermiVeranda zona 44,6 m2Green Terrace Residence es el nuevo proyecto en la Riviera albanesa,con una ubicación muy favorable cerca de la costa de Dhermiu y Palasa.Este proyecto es una mezcla entre vegetación, la increíble vista de la costa y la calidad de la construcción…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
128.0
654,664
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Edificio de apartamentos GOLEM
Edificio de apartamentos GOLEM
Edificio de apartamentos GOLEM
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Edificio de apartamentos GOLEM
Golem, Albania
de
$80,270
Año de construcción 2026
Nueva residencia en Golem, a sólo 150 metros del mar.Se está desarrollando un edificio moderno en una de las zonas costeras más buscadas, diseñado para ofrecer confort y espacios funcionales para vivir o invertir. El proyecto ofrecerá 1+1, 2+1 y apartamentos dúplex, organizados de forma prác…
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Complejo residencial VM Hills Residence
Complejo residencial VM Hills Residence
Complejo residencial VM Hills Residence
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Complejo residencial VM Hills Residence
Golem, Albania
de
$73,072
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
1 objeto inmobiliario 1
Reserva de apartamento por sólo 500 € en un nuevo proyecto exclusivamente con nosotros! Le presentamos un excepcional proyecto residencial VM Hills Residence en Golem – Albania, situado en una colina con vistas al mar, a solo 10 minutos a pie de la playa. La ubicación ofrece una combinación …
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Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
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Tirana Municipality, Albania
de
$27,880
Número de plantas 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWINTOWERS", BOULEVARD "DESHMORET E KOMBIT",Las instalaciones están ubicadas en una de las zonas más elite de Tirana, en el edificio "Twin Towers" en el bulevar principal. Hay acceso desde este bulevar a través de la entrada principal de Torres Gemelas.Los local…
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Complejo residencial Pran diellit
Complejo residencial Pran diellit
Complejo residencial Pran diellit
Complejo residencial Pran diellit
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Orikum, Albania
Precio en demanda
Pran diellit
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Complejo residencial Residential, service and hotel complex
Complejo residencial Residential, service and hotel complex
Complejo residencial Residential, service and hotel complex
Complejo residencial Residential, service and hotel complex
Complejo residencial Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana Municipality, Albania
Precio en demanda
Número de plantas 25
Residencial, servicio y complejo hotelero "Glow Tower", que consta de 25 plantas arriba y 6 pisos subterráneos
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Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
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Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana Municipality, Albania
Precio en demanda
Número de plantas 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
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Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
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Golem, Albania
de
$471,128
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas de lujo con piscina y vistas al mar en la parte lucrativa de Durres, Golem. En la atractiva ubicación junto al mar de Golem con excelente acceso tanto a Tirana como a Durrës, ofrecemos en venta cuatro modernas villas de tres plantas con una planta subterránea. El proyecto se encuentra…
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Residencia GOLEM
Residencia GOLEM
Residencia GOLEM
Residencia GOLEM
Residencia GOLEM
Residencia GOLEM
Golem, Albania
de
$115,714
Año de construcción 2026
1+1 Apartamento en venta (Under Construction) – Golem, DurrësSe ofrece un apartamento de 1+1 para la venta, actualmente en construcción, situado en la zona de Golem, Durrës.El apartamento tiene una superficie total de 80 m2 y está organizado en un salón con cocina, 1 dormitorio y espacios fu…
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Complejo residencial GATE OF SHKODRA
Complejo residencial GATE OF SHKODRA
Complejo residencial GATE OF SHKODRA
Complejo residencial GATE OF SHKODRA
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Complejo residencial GATE OF SHKODRA
Shkoder Municipality, Albania
de
$118,046
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 11
Gate of Shkodra es un desarrollo residencial contemporáneo situado estratégicamente a la entrada de Shkodra, uno de los centros culturales y económicos más importantes de Albania. Diseñado para satisfacer los niveles de vida internacionales, el proyecto ofrece una atractiva combinación de vi…
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Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
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Bashkia Vlore, Albania
de
$521,027
🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA🏷 Precio: 465.000 Euro/Total🏗 Actualmente en construcción.✔ Situado en una de las zonas más frecuentadas en el centro de Vlora, con una posición favorable para el negocio, tráfico alto y máxima exposición.📐 El entorno está situado en la pl…
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Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
🌊🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN EL ANTES, VLORA.🌅 Con vista frontal al mar.🏷 Precio: 1800 Euro/m2📐 Superficie: 108 m2/Gross📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora.📜 En el proceso de hipoteca.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turis…
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Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
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Bashkia Vlore, Albania
de
$1,680
Número de plantas 10
🌊🏡 PENTHOUSE DE VENTA EN ANTES, VLORA💶 Precio: 1500 Euro/m2 (También se acepta el cambio de coche)📐 Superficie: 260 m2📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora📜 En el proceso de hipoteca.❗❗❗ La zona está actualmente organizada en 4 apartamentos con una tipología de 1+1, pero ofrece plena flexibilida…
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Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
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Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona …
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Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albania
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$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
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Año de construcción 2025
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Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 107.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona…
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Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albania
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$243,724
🌊🏡 APARTAMENTO DE LA VENTA 2+1 A LA PORT, VLORA.🌅 Con vista al mar.🏷 Precio: 2600 Euro/m2📐 Área: 83,66 m2/Gross📍 Ubicación: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Actualmente en construcción.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turismo.🌊 Est…
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Preguntas frecuentes sobre edificios de obra nueva en Albania

¿Qué documentos se requieren para comprar un apartamento de obra nueva en Albania?

Para comprar un apartamento de obra nueva en Albania, los extranjeros deben tener un pasaporte y una copia del mismo. También se requiere un certificado que confirme el origen de los fondos.

¿Es posible para los extranjeros comprar inmuebles en Albania del promotor?

Sí, los ciudadanos extranjeros pueden comprar nuevas viviendas de cualquier tipo: apartamentos, pisos, casas. El número de propiedades a comprar es ilimitado.

¿Se emite un permiso de residencia por la compra de inmuebles de nueva construcción en Albania?

Esta transacción sirve de base para la obtención de un permiso de residencia. No se establece el importe exacto de las inversiones por la legislación albanesa. Lo principal es que el espacio vital comprado sea suficiente para cada persona que vivirá en un apartamento o casa.

¿En qué ciudades albanesas compran bienes inmuebles nuevos con más frecuencia?

Los edificios nuevos en Tirana tienen una gran demanda. La capital del país atrae compradores con su infraestructura desarrollada y buenas oportunidades de empleo. Las mejores zonas para comprar inmuebles nuevos en Albania también son los lugares turísticos: Saranda, Vlora, Durres. Aquí se compran activamente apartamentos y casas frente a la costa.
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