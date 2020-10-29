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    Plazo de obtención de 2 meses
    Este es un nuevo tipo de permiso de residencia y de trabajo en Alemania, válido a partir de 1 año con la posibilidad de renovación de hasta 3 años. Beneficios del programa 1. Oportunidad de trabajar hasta 20 horas a la semana buscando un trabajo primario 2. Derecho a un trabajo de p…
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  • Permiso de residencia
    EU Blue Card
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    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 2 meses
    UE Tarjeta Azul: Diseñado para profesionales altamente cualificados que trabajan o planean trabajar en Alemania dentro de su campo educativo. Se requiere un contrato de empleo con un salario mínimo específico.Este es el tipo de visa de trabajo más buscado, ofreciendo varios beneficios atract…
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  • Permiso de residencia
    Visa for studying
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    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 3 meses
    Visa de estudiante: Para la admisión a una universidad alemana, universidad estudiantil o para cursos de idiomas preparatorios. Requiere pruebas de la inscripción y disponibilidad de fondos para sufragar los gastos de matrícula y alojamiento. Visa de formación profesional (Ausbildung): Se…
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    Work visa for qualified professionals
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    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 1 meses
    Si todavía no ha dominado idiomas extranjeros, puede entrar con la ayuda de cursos intensivos de alemán preparatorio, que le permitirá aprender el idioma al nivel deseado, y luego ir a la universidad. Estos cursos están en algunas universidades, también hay escuelas privadas. Puedes estudiar…
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