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Preguntas frecuentes

¿Es posible obtener un permiso de residencia / residencia permanente / ciudadanía del país para la compra de bienes inmuebles?

No.

Más información: https://realting.com/es/news/como-comprar-bienes-raices-en-lituania

¿Cuáles son las formas de obtener un permiso de residencia?

Hay varias razones para obtener un permiso de residencia:

  • por negocios;
  • por empleo;
  • por estudios;
  • matrimonio con un ciudadano de Lituania;
  • inversión empresarial;
  • altas cualificaciones profesionales;
  • otros motivos (actividad religiosa, grandes logros deportivos, etc.).

Más información: https://realting.com/es/news/como-comprar-bienes-raices-en-lituania

¿Cuáles son las ventajas de un permiso de residencia?

  • Vivir en Lituania.
  • Trabajar y realizar actividades profesionales en el país.
  • Todas las garantías sociales.
  • Moverse sin restricciones dentro de la UE.

¿Cuáles son las bases para obtener la ciudadanía del país?

  • Reunificación familiar.
  • Naturalización después de 10 años de residencia en el país.
  • Origen (incluso si son sus antepasados ​​los que eran ciudadanos de Lituania).
  • Méritos excepcionales.

¿Cuáles son los beneficios de obtener la ciudadanía?

Los ciudadanos lituanos tienen derecho a:

  • vivir en Lituania;
  • trabajar y realizar actividades profesionales en el país;
  • todas las garantías sociales;
  • moverse sin restricciones dentro de la UE;
  • residir en otros estados de la Unión Europea;
  • votar en las elecciones.

¿Tiene un ciudadano extranjero derecho a adquirir bienes inmuebles en el país? ¿Existe alguna restricción?

Los ciudadanos extranjeros tienen derecho a comprar bienes inmuebles en el territorio de Lituania. Existen restricciones en la compra solo para propiedades agrícolas.

¿Cuál es el costo promedio de los bienes raíces en las ciudades más grandes del país?

Información detallada sobre precios inmobiliarios: https://realting.com/es/news/como-comprar-bienes-raices-en-lituania

¿Qué documentos se necesitan para comprar una propiedad?

Documentos necesarios para la transacción:

  • pasaporte y/o copia notariada del pasaporte;
  • poderes notariales que confirmen la independencia financiera;
  • consentimiento del cónyuge (si es necesario).

¿Cuál es el procedimiento para comprar una propiedad? ¿Qué etapas incluye?

La compra de una vivienda se realiza en 4 etapas:

  • firma de un contrato preliminar;
  • acuerdo de los términos del contrato con notario;
  • firma de un contrato de venta;
  • registro del inmueble en el Centro de Registro.

¿Qué costos adicionales puede enfrentar un comprador en el proceso de compra de una propiedad?

Al comprar un inmueble, el cliente también deberá pagar:

  • servicios de traducción;
  • apoyo legal;
  • honorarios del notario y el Centro de registro;
  • hipoteca (si es necesario);
  • servicios de inspección y tasación inmobiliaria.

¿Cuál es el tamaño de las utilidades?

El costo de la electricidad es de 13,7 centavos por kWh, IVA incluido. El tratamiento de agua potable y aguas residuales en el país tiene un costo promedio de 1,36 € / m³. En septiembre de 2020, el precio de la calefacción central era de 3,00 céntimos por kWh.

Más información: https://realting.com/es/news/como-comprar-bienes-raices-en-lituania

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