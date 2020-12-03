No.
Más información: https://realting.com/es/news/como-comprar-bienes-raices-en-lituania
Hay varias razones para obtener un permiso de residencia:
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Los ciudadanos lituanos tienen derecho a:
Los ciudadanos extranjeros tienen derecho a comprar bienes inmuebles en el territorio de Lituania. Existen restricciones en la compra solo para propiedades agrícolas.
Información detallada sobre precios inmobiliarios: https://realting.com/es/news/como-comprar-bienes-raices-en-lituania
Documentos necesarios para la transacción:
La compra de una vivienda se realiza en 4 etapas:
Al comprar un inmueble, el cliente también deberá pagar:
El costo de la electricidad es de 13,7 centavos por kWh, IVA incluido. El tratamiento de agua potable y aguas residuales en el país tiene un costo promedio de 1,36 € / m³. En septiembre de 2020, el precio de la calefacción central era de 3,00 céntimos por kWh.
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