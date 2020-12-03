El costo de la electricidad es de 13,7 centavos por kWh, IVA incluido. El tratamiento de agua potable y aguas residuales en el país tiene un costo promedio de 1,36 € / m³. En septiembre de 2020, el precio de la calefacción central era de 3,00 céntimos por kWh.

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