Más detalles: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-pervoy-rieltorskoy-kompanii
El resto de requisitos dependen de los motivos por los que el extranjero prevé obtener un permiso de residencia.
El plazo para la consideración de la solicitud, por regla general, no supera los 15 días hábiles. Durante este tiempo, los empleados del servicio de migración verifican todos los documentos presentados, encuentran información sobre el solicitante en su base de datos y solo después de eso toman una decisión sobre la emisión o no emisión de un permiso de residencia.
La ley identifica los siguientes motivos para obtener la nacionalidad ucraniana:
No. La legislación de Ucrania no impone ninguna restricción a la compra de inmuebles residenciales y comerciales por parte de extranjeros.
La lista de documentos adicionales depende del tipo de inmueble, la forma de propiedad, el propósito de la misma, etc.
El comprador deberá pagar: