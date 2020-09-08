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Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los motivos por los que se puede lograr la legalización en Ucrania?

  • Matrimonio con un ciudadano o ciudadana de Ucrania;
  • Reunificación familiar;
  • Origen territorial;
  • Tutela de menores o dependientes ciudadanos de Ucrania;
  • Estudios;
  • Empleo;
  • Actividad empresarial;
  • Otros motivos.

Más detalles: https://realting.com/ru/news/intervyu-s-rukovoditelem-pervoy-rieltorskoy-kompanii

¿Qué lista de documentos se requiere para obtener un permiso de residencia?

  • Сopia de un documento de identidad;
  • Información sobre la composición de la familia;
  • Confirmación del lugar de residencia en el momento;
  • Copia del certificado de matrimonio;
  • Certificado legal de ausencia de antecedentes penales;
  • Certificado médico de ausencia de adicción al alcohol y drogas.

El resto de requisitos dependen de los motivos por los que el extranjero prevé obtener un permiso de residencia.

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de obtención del permiso de residencia?

El plazo para la consideración de la solicitud, por regla general, no supera los 15 días hábiles. Durante este tiempo, los empleados del servicio de migración verifican todos los documentos presentados, encuentran información sobre el solicitante en su base de datos y solo después de eso toman una decisión sobre la emisión o no emisión de un permiso de residencia.

¿Cuáles son las bases para obtener la nacionalidad?

La ley identifica los siguientes motivos para obtener la nacionalidad ucraniana:

  • nacimiento;
  • origen territorial;
  • nacionalidad otorgada;
  • restauración de la nacionalidad;
  • adopción;
  • otros motivos regulados por la ley.

¿Existen restricciones para la compra o el alquiler de viviendas en Ucrania?

No. La legislación de Ucrania no impone ninguna restricción a la compra de inmuebles residenciales y comerciales por parte de extranjeros.

¿Qué documentos necesita un ciudadano extranjero para comprar un inmueble en el país?

  • Pasaporte internacional;
  • Pasaporte extranjero traducido y notariado en Ucrania;
  • Código de identificación;
  • Declaración de consentimiento del cónyuge.

La lista de documentos adicionales depende del tipo de inmueble, la forma de propiedad, el propósito de la misma, etc.

¿Qué costes adicionales puede afrontar un comprador de bienes inmuebles en Ucrania?

El comprador deberá pagar:

  • remuneración del agente inmobiliario (entre un 1% y un 6% del valor de la propiedad);
  • servicios notariales (un porcentaje del costo del objeto y un pago adicional por la certificación del contrato y la formación de extractos de varios registros);
  • impuestos y honorarios.

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