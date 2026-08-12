Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Francia
¿Qué documentos necesitan los extranjeros para comprar una vivienda en los nuevos edificios en Francia?
Los extranjeros necesitan un pasaporte de su país y un documento que certifique su estancia legal en Francia. También necesitarán un extracto del banco con los datos de las cuentas de los últimos 3 meses y un certificado de salario de los últimos 3 meses. Si el comprador tiene ingresos adicionales, debe presentar un documento que confirme la legalidad de su origen. Todos los documentos deben estar notarizados y traducidos al francés.
¿Existen restricciones para las personas extranjeras que compran bienes inmuebles de un promotor en Francia?
No hay restricciones. Los extranjeros pueden comprar cualquier número de casas y apartamentos en complejos residenciales de un promotor en Francia.
¿Qué ciudades francesas son las más populares entre los compradores de nuevos bienes raíces de un promotor en Francia?
La capital del país, París, es tradicionalmente la más demandada. Aquí se compran apartamentos en complejos residenciales de un promotor en Francia tanto para la vida personal como para su posterior alquiler. Las ciudades más populares para comprar incluyen Lyon y Lille. Para los bienes raíces turísticos, los extranjeros a menudo van aNiza y Saint-Tropez.