Los extranjeros necesitan un pasaporte de su país y un documento que certifique su estancia legal en Francia. También necesitarán un extracto del banco con los datos de las cuentas de los últimos 3 meses y un certificado de salario de los últimos 3 meses. Si el comprador tiene ingresos adicionales, debe presentar un documento que confirme la legalidad de su origen. Todos los documentos deben estar notarizados y traducidos al francés.