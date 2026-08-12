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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Albania

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Tirana
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Aqua Vista Residence en Bashkia Vlore, Albania
UP UP
Aqua Vista Residence
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 5/6
Moderno Apartamento de un dormitorio con impresionante vista al mar ← Primera ubicación cerc…
$570
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Vendedor particular
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1
El apartamento se encuentra a 50 m de la carretera principal en Iliria Beach, Durres. La pro…
$519
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AFS Real Estate Management
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Apartamento en Bashkia Durres, Albania
Apartamento
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
$38,084
por mes
VAT
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Mazur EstateMazur Estate
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Piso 8
El apartamento está situado en la segunda planta residencial con un ascensor en Plazh cerca …
$694
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Apartamento 2 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
Apartamento 2+1 con 2 baños en alquiler, situado en el 3er piso de un edificio existente, en…
$634
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3
El apartamento está situado en el barrio 13 Plazh Durrës, en el 3er piso de un edificio con …
$519
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 4 112 m²
$462
por mes
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Villa de 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/1
La Casa Privada se encuentra junto al campus de Panorama, está reformada hace tres meses y s…
$1,734
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
$346
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 2
El apartamento está situado en la segunda planta residencial con un ascensor en Plazh Iliria…
$462
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
$577
por mes
VAT
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
$346
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/1
El apartamento está situado en la primera planta de una casa de una sola planta en Spitalle,…
$231
por mes
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2
El apartamento está situado en la segunda planta de la playa, Durres. La propiedad tiene una…
$288
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$923
por mes
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Apartamento en Albania
Apartamento
Albania
Área 322 m²
$577
por mes
VAT
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Almacén 1 200 m² en Kamez Municipality, Albania
Almacén 1 200 m²
Kamez Municipality, Albania
Área 1 200 m²
Número de plantas 5
Medio ambiente industrial para BathraSe ofrece para alquileres de instalaciones industriales…
$3,462
por mes
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
$866
por mes
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Villa de 2 habitaciones en Golem, Albania
Villa de 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 1
Tenemos una villa de 2 pisos en alquiler, Qerret, KavajeInformación sobre la villa:• Zona de…
$2,889
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Future Home Invest
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Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
$519
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Propiedad comercial 30 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Se alquila un entorno comercial en Spring Residency, adecuado para empresas que requieren es…
$982
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🏠 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 NEAR THE SCHOOL OF MUSIC, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏠 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 NEAR THE SCHOOL OF MUSIC, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1
🏠 APARTMENT FOR RENT 2+1+2 NEAR THE SCHOOL OF MUSIC, VLORA.💶 Precio: 450 Euro/Mes📍 Ubicación…
$520
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DES Real Estate
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Apartamento en Tirana Municipality, Albania
Apartamento
Tirana Municipality, Albania
$922
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Century 21 Oksford
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
El apartamento está situado en la primera planta del antiguo Kenet, Durres. La propiedad tie…
$324
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AFS Real Estate Management
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Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/8
En uno de los complejos más buscados de Tirana, ofrecemos apartamento 2+1+2+ Verande+ Post P…
$1,384
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Investment Realty Group
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Apartamento en Bashkia Durres, Albania
Apartamento
Bashkia Durres, Albania
Área 70 m²
$404
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 4/10
El apartamento está situado en el barrio 13, Durres playa, cerca de la Rueda Roja, en el cua…
$462
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 4/10
El apartamento está situado en el barrio 13, Playa Durrës, cerca del Complejo Florida, en la…
$520
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Apartamento 3 habitaciones en Albania
Apartamento 3 habitaciones
Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 14/20
Alquiler apartamento 2+1+2 de 150 m2, situado en la prestigiosa residencia Embajador 3 en un…
$2,885
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
$51,933
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