  1. Realting.com
  2. Inmuebles en Malta

Inmuebles en Malta

Buscar entre 3 667 propiedad
Edificios nuevos Comprar Alquilar A diario Comercial
{{ property_type ? property_type : 'no seleccionado' }}
Apart - hotel Barrio residencial Cabaña Casa adosada Casa club Centro comercial Centro de negocios Comercio Complejo de villas Complejo residencial Complejo turístico Edificio de apartamentos Hotel Pueblo de cabañas Residencia Villa
Residencial
Apartamento Ático Estudio Casa Villa Casa de campo Habitación
Comercial
Restaurante, cafetería Hotel Oficina Producción Edificio rentable De inversiones Almacén Tienda Negocio listo Sala de conferencias Residencia Habitación de hotel
Otros
Parcelas
Apartamento Ático Apartamentos multinivel Estudio Casa Villa Casa de campo Casa grande Bungalow Adosado Dúplex Propiedad comercial Restaurante, cafetería Oficina Almacén
Apartamento Apartamentos multinivel Estudio Casa Villa Chalet Bungalow Propiedad comercial Habitación Oficina Sala de conferencias
Restaurante, cafetería Hotel Oficina Producción Edificio rentable De inversiones Almacén Tienda Negocio listo Sala de conferencias Residencia Habitación de hotel
3 667 bienes inmuebles
5 empresas

Agencias y promotores inmobiliarios en Malta

Agencies
Excel Homes Real Estate Ltd (Malta)
Stephen Borg
Alliance
Pierre Faure Real Estate Ltd.
Mostrar más

Zonas populares en Malta

Apartamentos en Malta

Todos los apartamentos 1 habitación 2 habitaciones 4 habitaciones 5 habitaciones Áticos Apartamentos de varios niveles

Todos los apartamentos

Mostrar más

5 habitaciones

Mostrar más

Áticos

Mostrar más

Casas independientes en Malta

Todas las casas Villas Bungalow Adosados

Todas las casas

Mostrar más

Villas

Mostrar más

Bungalow

Mostrar más

Adosados

Mostrar más

Alquiler en Malta

Alquiler a corto plazo

Bienes raíces comerciales en Malta

Todos los bienes raíces comerciales Restaurantes Hoteles Oficinas Inversiones inmobiliarias Almacenes Tiendas

Todos los bienes raíces comerciales

Mostrar más

Restaurantes

Mostrar más

Hoteles

Mostrar más

Oficinas

Mostrar más

Inversiones inmobiliarias

Mostrar más

Almacenes

Mostrar más

Tiendas

Mostrar más

Parcelas en Malta

Mostrar más
Publica un anuncio
Nuestro formulario de envío le permitirá colocar un anuncio de forma rápida y cómoda
Para agregar un anuncio

Programas de inmigración en Malta

  • Nacionalidad
    Nacionalidad en Malta
    Nacionalidad en Malta
    Malta Malta
    de
    $690,000
    Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
    Plazo de obtención de 12 meses
    Una visa de oro es un programa de residencia por ingreso que otorga a los nacionales no europeos un permiso de residencia a través de una inversión calificada. Precisamente proporciona acceso a la zona de Shengen y un paso a la residencia permanente o la ciudadanía. Los programas de visa de …
    Agencia
    Consulting VP Park SRL
    Dejar una solicitud
    Mostrar contactos
    Cerrar
    Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
    Agencia
    Consulting VP Park SRL
    Idiomas hablados
    English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
    Telegram Escribir en Telegram
Mostrar más

Nuestros socios en Malta