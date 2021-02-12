Porvoo sub region, Finlandia

Villa individual con un diseño único, hecha en el estilo escandinavo: - No muy lejos de la animada Helsinki y el tráfico aéreo internacional ( sitio de Helsinki ) - Y paralelo en las orillas del Golfo de Finlandia, rodeado de bosques y lagos A la playa ( Golfo de Finlandia ) - 500 …