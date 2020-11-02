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La tierra de los lagos azules

Belarús se encuentra en el mismo centro de Europa. Hoy día allí residen casi 10 millones de personas. El país consta de seis regiones: la región de Minsk, la de Homiel, la de Brest, La de Mahilou, la de Hrodna y la de Viciebsk. En esta tierra no hay montañas de gran altitud ni profundos mares, pero hay campos infinitos, valles verdes, bosques protegidos y cientos de lagos cristalinos.
En Belarús se hablan las lenguas rusa y belarusa. La religión mayoritaria – es el cristianismo (tanto ortodoxo como católico). En el país hay muhos templos históricos y contemporáneos, e incluso algunos castillos medievales que aún se conservan. Se presta especial atención a honrar el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial: en la capital y otras ciudades hay museos de la gloria militar y memoriales a los caídos en combate.
La mayor parte de la población de Belarús vive en las seis mayores ciudades del país. La capital es Minsk. Allí le esperan grandes avenidas, parques, centros comerciales y una amplia selección de bienes inmuebles para todos los gustos: desde casas de la época de Stalin hasta complejos de viviendas contemporáneos.

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