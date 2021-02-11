Los ciudadanos de todos los países pueden comprar cualquier cantidad de propiedades en el país. Está permitido el registro de bienes raíces para una entidad legal siempre que la empresa esté registrada en la República Checa.
Los extranjeros tienen derecho a adquirir inmuebles tanto residenciales como comerciales. Además, los ciudadanos extranjeros pueden comprar tierras agrícolas y forestales. Hay dos tipos de propiedades en la República Checa: cooperativas y privadas.
Para realizar una transacción inmobiliaria, un extranjero no necesita abrir una cuenta en un banco checo.
Los bancos checos otorgan préstamos para la compra de bienes inmuebles tanto a residentes locales como a extranjeros. Las condiciones para obtener una hipoteca se consideran muy beneficiosas, ya que la República Checa ofrece a los prestatarios tipos de interés bastante bajos.
El curso del procedimiento de una transacción inmobiliaria es el siguiente:
Mientras que el comprador adquiere la propiedad de inmediato, la transacción puede demorarse unos pocos días. Si un extranjero contrata una hipoteca para la compra de una vivienda, el plazo de la transacción puede llegar a un mes y medio.
Para la compra de bienes inmuebles, se recomienda (pero no es obligatorio) que el ciudadano extranjero coopere con un agente inmobiliario. Al elegir una agencia, debe saber que la actividad inmobiliaria en el país no requiere licencia. Por lo tanto, la búsqueda de un intermediario debe abordarse con mucho cuidado, habiendo estudiado las reseñas sobre la empresa.
En la República Checa está permitido ejecutar transacciones inmobiliarias en formato remoto. Para hacer esto, el comprador deberá emitir un poder para su representante (por ejemplo, un agente inmobiliario) y certificarlo ante notario. Además, está permitido concertar una hipoteca en el país sin la presencia personal del prestatario. El solicitante deberá enviar un paquete de documentos a su representante autorizado. Todos los documentos que se envíen al banco deben estar traducidos al checo.
Comprar una casa en la República Checa no es una base para obtener la residencia permanente, el permiso de residencia y la ciudadanía. El propietario de una propiedad solo puede solicitar un proceso simplificado de obtención de un visado de entrada múltiple.
Dependiendo del propósito de la mudanza, los ciudadanos extranjeros pueden solicitar los siguientes visadodos a largo plazo:
Más información: https://realting.com/es/news/permiso-de-residencia-en-la-republica-checa
Los visados y permisos de residencia a largo plazo anteriores brinda a los extranjeros las siguientes oportunidades:
Más información: https://realting.com/es/news/permiso-de-residencia-en-la-republica-checa
Los extranjeros que hayan vivido en el país durante al menos 5 años pueden solicitar el derecho de residencia permanente.
Más información: https://realting.com/es/news/permiso-de-residencia-en-la-republica-checa
Para obtener la residencia permanente, se deben cumplir dos condiciones: aprobar con éxito un examen de conocimiento del idioma checo y confirmar que se tienen ingresos suficientes para vivir.
Más información: https://realting.com/es/news/permiso-de-residencia-en-la-republica-checa