Para la compra de bienes inmuebles, se recomienda (pero no es obligatorio) que el ciudadano extranjero coopere con un agente inmobiliario. Al elegir una agencia, debe saber que la actividad inmobiliaria en el país no requiere licencia. Por lo tanto, la búsqueda de un intermediario debe abordarse con mucho cuidado, habiendo estudiado las reseñas sobre la empresa.