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Inmuebles en la República Checa

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Preguntas frecuentes

¿Los ciudadanos de qué países tienen derecho a comprar una propiedad en la República Checa? ¿Está permitido firmar un contrato a nombre de una entidad legal?

Los ciudadanos de todos los países pueden comprar cualquier cantidad de propiedades en el país. Está permitido el registro de bienes raíces para una entidad legal siempre que la empresa esté registrada en la República Checa.
 

¿Qué bienes inmuebles tienen derecho a adquirir los ciudadanos extranjeros? ¿Cuáles son los tipos de propiedad?

Los extranjeros tienen derecho a adquirir inmuebles tanto residenciales como comerciales. Además, los ciudadanos extranjeros pueden comprar tierras agrícolas y forestales. Hay dos tipos de propiedades en la República Checa: cooperativas y privadas.

¿Necesito abrir una cuenta con un banco local para la transacción?

Para realizar una transacción inmobiliaria, un extranjero no necesita abrir una cuenta en un banco checo.

¿Puede un extranjero obtener un préstamo para comprar una propiedad? En que condiciones?

Los bancos checos otorgan préstamos para la compra de bienes inmuebles tanto a residentes locales como a extranjeros. Las condiciones para obtener una hipoteca se consideran muy beneficiosas, ya que la República Checa ofrece a los prestatarios tipos de interés bastante bajos.

¿Cómo se realiza el trámite de las transacciones inmobiliarias?

El curso del procedimiento de una transacción inmobiliaria es el siguiente:

  • reserva de la propiedad;
  • pago de la entrada;
  • conclusión del contrato de venta;
  • pago de la transacción;
  • registro del nuevo propietario.

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de transacción de bienes raíces?

Mientras que el comprador adquiere la propiedad de inmediato, la transacción puede demorarse unos pocos días. Si un extranjero contrata una hipoteca para la compra de una vivienda, el plazo de la transacción puede llegar a un mes y medio.

¿Es obligatoria la participación de un agente inmobiliario en la transacción? ¿Cómo se puede encontrar un agente inmobiliario y un desarrollador?

Para la compra de bienes inmuebles, se recomienda (pero no es obligatorio) que el ciudadano extranjero coopere con un agente inmobiliario. Al elegir una agencia, debe saber que la actividad inmobiliaria en el país no requiere licencia. Por lo tanto, la búsqueda de un intermediario debe abordarse con mucho cuidado, habiendo estudiado las reseñas sobre la empresa.

¿Puedo completar un trato de forma remota?

En la República Checa está permitido ejecutar transacciones inmobiliarias en formato remoto. Para hacer esto, el comprador deberá emitir un poder para su representante (por ejemplo, un agente inmobiliario) y certificarlo ante notario. Además, está permitido concertar una hipoteca en el país sin la presencia personal del prestatario. El solicitante deberá enviar un paquete de documentos a su representante autorizado. Todos los documentos que se envíen al banco deben estar traducidos al checo.

¿Qué derechos tienen los extranjeros después de comprar un inmueble? ¿Es posible obtener un permiso de residencia, residencia permanente o la nacionalidad después de comprar una vivienda?

Comprar una casa en la República Checa no es una base para obtener la residencia permanente, el permiso de residencia y la ciudadanía. El propietario de una propiedad solo puede solicitar un proceso simplificado de obtención de un visado de entrada múltiple.

¿Cuáles son los tipos de visas a largo plazo?

Dependiendo del propósito de la mudanza, los ciudadanos extranjeros pueden solicitar los siguientes visadodos a largo plazo:

  • visado de larga duración para fines comerciales;
  • visado de larga duración por reagrupación familiar;
  • visado de trabajo;
  • tarjeta azul;
  • visado de estudiante; 
  • visado para fines de investigación;
  • visado deportivo;
  • visado de inversionista. 

Más información: https://realting.com/es/news/permiso-de-residencia-en-la-republica-checa

¿Cuáles son los privilegios de un permiso de residencia checo?

Los visados y permisos de residencia a largo plazo anteriores brinda a los extranjeros las siguientes oportunidades:

  • permanecer en el país los 365 días del año;
  • entrar a la República Checa un número ilimitado de veces;
  • renovar el permiso de residencia después de su vencimiento cada 2 años;
  • moverse libremente dentro de los países del espacio Schengen y permanecer en otros países de la Unión Europea durante 3 meses en cada semestre del año;
  • acceder a un seguro social y atención médica si tiene seguro;
  • educar a sus hijos en jardines de infancia públicos, escuelas y universidades de forma gratuita.

Más información: https://realting.com/es/news/permiso-de-residencia-en-la-republica-checa

¿Cuánto tiempo le toma al titular de un visado a largo plazo solicitar la residencia permanente?

Los extranjeros que hayan vivido en el país durante al menos 5 años pueden solicitar el derecho de residencia permanente.

Más información: https://realting.com/es/news/permiso-de-residencia-en-la-republica-checa

¿Qué condiciones debe cumplir un extranjero para obtener un permiso de residencia?

Para obtener la residencia permanente, se deben cumplir dos condiciones: aprobar con éxito un examen de conocimiento del idioma checo y confirmar que se tienen ingresos suficientes para vivir.

Más información: https://realting.com/es/news/permiso-de-residencia-en-la-republica-checa

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