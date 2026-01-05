Zaitseva Estates

Sobre la agencia

Natalia Zaitseva

Asesora en inversión inmobiliaria en Polonia

Trabajo en un punto donde los bienes raíces dejan de ser simples propiedades para convertirse en una herramienta estratégica de crecimiento, estabilidad y protección del capital.

Mi mercado principal es Poznań, una ciudad con una economía sólida y un mercado inmobiliario equilibrado y en expansión.

Acompaño a inversores, compradores y arrendatarios internacionales en todo el proceso:

desde el análisis y la selección de ubicaciones hasta el cierre legal y la gestión del activo.

Con más de 25 años de experiencia —10 de ellos en Polonia— combino formación jurídica, licencia profesional y profundo conocimiento del mercado.

Trabajo bajo un modelo de asesoría privada, con el apoyo de un equipo especializado: analistas, abogados, asesores hipotecarios y gestores de propiedades.

Además, soy fundadora y directora de Etalon Estate Group, lo que permite a mis clientes acceder a condiciones preferentes y oportunidades exclusivas.