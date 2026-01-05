  1. Realting.com
Zaitseva Estates

Polonia, Poznan
Agencia inmobiliaria
2018
7 años 4 meses
Русский, Polski
zaitsevaestates.com/ru
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

Natalia Zaitseva

Asesora en inversión inmobiliaria en Polonia

Trabajo en un punto donde los bienes raíces dejan de ser simples propiedades para convertirse en una herramienta estratégica de crecimiento, estabilidad y protección del capital.

Mi mercado principal es Poznań, una ciudad con una economía sólida y un mercado inmobiliario equilibrado y en expansión.

Acompaño a inversores, compradores y arrendatarios internacionales en todo el proceso:
desde el análisis y la selección de ubicaciones hasta el cierre legal y la gestión del activo.

Con más de 25 años de experiencia —10 de ellos en Polonia— combino formación jurídica, licencia profesional y profundo conocimiento del mercado.

Trabajo bajo un modelo de asesoría privada, con el apoyo de un equipo especializado: analistas, abogados, asesores hipotecarios y gestores de propiedades.

Además, soy fundadora y directora de Etalon Estate Group, lo que permite a mis clientes acceder a condiciones preferentes y oportunidades exclusivas.

 

Servicios
  • Venta de bienes inmuebles comerciales y residenciales en Polonia y el sur de Chipre. Objetos procedentes de bienes inmuebles públicos y cerrados. bases de datos
  • Las mejores propiedades inmobiliarias de los mayores promotores de los países mencionados. Más de 3.000 ofertas.  
  • Préstamos hipotecarios
  • Alquiler de inmuebles en Polonia y Chipre con total apoyo y adaptación
  • Nos especializamos en bienes raíces de complejos turísticos de cualquier segmento, incluida la clase premium
  • Apoyo para la obtención de un permiso de residencia en Polonia, residencia permanente en Chipre y una visa de inversionista en Grecia.
  • Propiedad de inversión con cálculos de rentabilidad
  • Inmigración empresarial. Adaptación empresarial
  • Servicio postventa. Gestión de propiedades
Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complejo residencial Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Poznan, Polonia
de
$123,611
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Un elegante edificio en cascada con arquitectura moderna albergará solo 118 apartamentos, garantizando privacidad, comodidad y un ambiente urbano exclusivo.La oferta incluye estudios de 25 m2 y amplios apartamentos de hasta 120 m2, incluyendo unidades con terrazas en los pisos superiores y i…
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Mostrar todo Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Polonia
de
$116,483
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Radzewo, Polonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Polonia
de
$127,721
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Poznan, Polonia
de
$118,178
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
¿Buscas el lugar perfecto para vivir o invertir? Le espera una increíble oportunidad en el cruce de las calles Yanicki y Dombrowski en el prestigioso distrito de Poznan-Jerzyce. El proyecto fue creado con preocupación por la comodidad de los residentes, ofreciendo una ciudad autosuficiente e…
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Natalia Zaitseva
Natalia Zaitseva
2 460 propiedad
