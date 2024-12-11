  1. Realting.com
  2. Inmuebles en Italia

Inmuebles en Italia

Buscar entre 2 862 propiedades
Edificios nuevos Comprar Alquilar A diario Comercial
{{ property_type ? property_type : 'no seleccionado' }}
Apart - hotel Barrio residencial Cabaña Casa adosada Casa club Centro comercial Centro de negocios Comercio Complejo de villas Complejo residencial Complejo turístico Edificio de apartamentos Hotel Pueblo de cabañas Residencia Villa
Residencial
Apartamento Ático Estudio Casa Villa Casa de campo Habitación
Comercial
Restaurante, cafetería Hotel Oficina Producción Edificio rentable De inversiones Almacén Tienda Negocio listo Sala de conferencias Residencia Habitación de hotel
Otros
Parcelas
Apartamento Ático Apartamentos multinivel Estudio Casa Villa Casa de campo Casa grande Bungalow Adosado Dúplex Propiedad comercial Restaurante, cafetería Oficina Almacén
Apartamento Apartamentos multinivel Estudio Casa Villa Chalet Bungalow Propiedad comercial Habitación Oficina Sala de conferencias
Restaurante, cafetería Hotel Oficina Producción Edificio rentable De inversiones Almacén Tienda Negocio listo Sala de conferencias Residencia Habitación de hotel
Nuevos edificios en el mapa en Italia
2 862 bienes inmuebles
10 empresas
Artículos sobre la inmobiliaria en Italia

Agencias y promotores inmobiliarios en Italia

Desarrolladores Agencies
Edilverde
Casa Mia Immobiliare
GH ESTATE
Agenzia Immobliare My House
Martini Immobiliare
Mostrar más

Zonas populares en Italia

Edificios nuevos en Italia

Todos los edificios de nueva construcción Apartamentos

Todos los edificios de nueva construcción

Mostrar más

Apartamentos

Mostrar más

Apartamentos en Italia

Todos los apartamentos 1 habitación 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones 5 habitaciones Áticos Apartamentos de varios niveles Estudios

Todos los apartamentos

Mostrar más

1 habitación

Mostrar más

2 habitaciones

Mostrar más

3 habitaciones

Mostrar más

4 habitaciones

Mostrar más

5 habitaciones

Mostrar más

Áticos

Mostrar más

Casas independientes en Italia

Todas las casas Villas Castillos Casas de campo Mansiones Chalets Adosados

Todas las casas

Mostrar más

Villas

Mostrar más

Castillos

Mostrar más

Adosados

Mostrar más

Alquiler en Italia

Alquiler a corto plazo

Bienes raíces comerciales en Italia

Todos los bienes raíces comerciales Hoteles Edificios industriales Casas de ingresos Inversiones inmobiliarias Almacenes Tiendas

Todos los bienes raíces comerciales

Mostrar más

Hoteles

Mostrar más

Edificios industriales

Mostrar más

Parcelas en Italia

Mostrar más
Publica un anuncio
Nuestro formulario de envío le permitirá colocar un anuncio de forma rápida y cómoda
Para agregar un anuncio

Noticias inmobiliarias en Italia en inglés

Mostrar más

Nuestros socios en Italia