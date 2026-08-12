Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Comercial

Locales comerciales en venta en Albania

;
Tirana
125
Saranda
8
Orikum
8
Vlora
87
Mostrar más
471 propiedad total found
Hotel 404 m² en Gjashte, Albania
Hotel 404 m²
Gjashte, Albania
Área 404 m²
Número de plantas 3
Ostria Hotel fue establecido como un negocio familiar. Consta de 8 habitaciones de hotel, am…
$1,10M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά
Local comercial en venta en Vlora, Albania en Bashkia Vlore, Albania
Local comercial en venta en Vlora, Albania
Bashkia Vlore, Albania
Área 79 m²
Número de plantas 2
Local comercial en venta en Vlora, al sur de Albania. Si busca la oportunidad ideal para inv…
$150,248
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Propiedad comercial 250 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 250 m²
$577,921
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
TekceTekce
Propiedad comercial 78 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 78 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/5
El apartamento está situado en la segunda planta sobre el suelo o en la primera planta resid…
$206,194
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Almacén 5 102 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 5 102 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 5 102 m²
$219
VAT
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 133 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 133 m²
$346
VAT
Dejar una solicitud
La mejor inversión empresarial en Albania: hotel en venta en el centro de Vlora, cerca de la playa y el paseo marítimo. en Bashkia Vlore, Albania
La mejor inversión empresarial en Albania: hotel en venta en el centro de Vlora, cerca de la playa y el paseo marítimo.
Bashkia Vlore, Albania
Área 772 m²
Número de plantas 5
Hotel de lujo en venta en Vlora, Albania. - Gran inversión con alta rentabilidad, cerca de l…
$2,35M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Propiedad comercial 106 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 106 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Piso 1/11
commercial premises (shop) in the Red School area Gross area 105.6 m2 Net area 104.5 m2 1st…
$308,648
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Almacén 42 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 42 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 42 m²
Piso 1/-1
Estamos ofreciendo vender dos garajes en la zona de RTSH.Dos unidades están en el piso 1 de …
$148,635
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS en Himare, Albania
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albania
Área 1 200 m²
Número de plantas 5
Hotel Shesim de nueva construcción, totalmente amueblado y listo para la operación. 📍 Ubica…
$7,09M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Almacén en Tirana Municipality, Albania
Almacén
Tirana Municipality, Albania
Aparcamiento en venta para 1 coche, situado en una de las zonas más buscadas de Tirana, en l…
$82,013
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 165 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 165 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Número de plantas 10
The space is located on the ground floor of a new building in the Commune of Paris, organize…
$640,590
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Propiedad comercial 2 800 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 2 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 800 m²
Piso 7/7
Los locales consisten en un edificio de 7 pisos situado en la nueva carretera portuaria de D…
$11,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Producción 125 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 125 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 125 m²
La propiedad se encuentra en la zona de Spitalles. Tiene un edificio de 125m2 y una tierra d…
$103,843
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Propiedad comercial 20 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 20 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Número de plantas 3
Ali Demi, al lado de la carretera principal, cerca de Freedom Deception School.Cada negocio …
$68,554
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Hotel 1 563 m² en Golem, Albania
Hotel 1 563 m²
Golem, Albania
Habitaciones 33
Dormitorios 32
Nº de cuartos de baño 34
Área 1 563 m²
Número de plantas 4
El hotel tiene una superficie total de 1,690 m2, de los cuales 350 m2 son obras de construcc…
$2,31M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Propiedad comercial 27 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 27 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 1/5
Los locales están ubicados en el piso 0 de un edificio en construcción en la zona del Mercad…
$103,843
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH) en Orikum, Albania
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
BUSINESS PREMISES for SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)📐 Superficie: 60 m2💰 Precio: 1 …
$94,438
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Almacén 29 m² en Bashkia Vlore, Albania
Almacén 29 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 29 m²
Piso -1/11
Only Poseidon Residence in a new building offers Parking Spaces for sale on floor -1. - Phy…
$40,729
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Propiedad comercial 270 m² en Kashar, Albania
Propiedad comercial 270 m²
Kashar, Albania
Área 270 m²
Invierte en una propiedad con alto potencial comercial y alquiler garantizado! Las instalaci…
$519,216
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Almacén 1 350 m² en Kashar, Albania
Almacén 1 350 m²
Kashar, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 350 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$1,86M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Almacén 33 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 33 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 33 m²
Piso 1/12
El garaje es adecuado para 2 coches y cuenta con una puerta eléctrica con control remoto. Se…
$53,075
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Área 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PRECIO: 270,000 Euro / Total (Negociabl…
$314,052
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Propiedad comercial 1 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 1 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 1 200 m²
Piso 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Almacén 30 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 30 m²
Piso -1
Two parking spaces for sale near the main roundabout in the Commune of Paris. - Total area: …
$64,059
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Propiedad comercial 250 m² en Kashar, Albania
Propiedad comercial 250 m²
Kashar, Albania
Área 250 m²
✅ Precio: 4200 Euro/m2 (1,050.840 Euro)✅ Zona: 250.2m2✅ Tiempo de terminación: 4 años – 2029…
$1,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Almacén 15 m² en Palase, Albania
Almacén 15 m²
Palase, Albania
Área 15 m²
Piso -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Propiedad comercial 82 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 8
On Ali Demi street, a business unit with a perfect location is for sale!!! The space is loca…
$209,648
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Propiedad comercial 191 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 191 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 191 m²
En uno de los proyectos más modernos y prestigiosos de la zona de New Boulevard, esta unidad…
$11,44M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤 en Bashkia Vlore, Albania
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤
Bashkia Vlore, Albania
🚤 TOURIST SHIP for SALE – ¡Muy buena oportunidad de entrada! 🚤💰 PRINCIPALES: 250.000 euros🔥 …
$217,087
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano

Tipos de propiedades en Albania

restaurantes
hoteles
oficinas
edificios industriales
casas de ingresos
almacenes
tiendas
negocio listo
salas de conferencias
Realting.com
Ir