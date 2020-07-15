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País de playas doradas, altas montañas y bajos precios

Bulgaria – es un país situado al Sureste de Europa. En esta hospitalaria tierra hay mar, montañas, templos antiguos y modernos centros de negocios, así como un mercado inmobiliario vivo.

La población de Bulgaria es de unos 7 millones de personas. La religión mayoritaria de sus habitantes – es el cristianismo ortodoxo. La lengua búlgara, al igual que la rusa, utiliza el alfabeto cirílico, y muchos búlgaros conocen perfectamente el ruso. El clima de Bulgaria es variado: del continental con inviernos nevados en la montaña al mediterráneo sin temperaturas bajo cero y con veranos calurosos en la costa.

Las ciudades más conocidas del país – son Sofía, Plovdiv, Varna y Burgas. En Bulgaria hay tanto estaciones de esquí de gran fama (Bansko, Borovets, Pamporovo) como resorts marítimos muy conocidos (Costa del Sol, Albena, Sozopol, Nesebr). Hoy día, las ciudades costeras de la ciudad se están llenando de nuevos complejos de viviendas en los cuales se proporcionan todas las comodidades para sus habitantes: zonas de descanso privadas, piscinas, gimnasios. Sin embargo, los precios del mercado inmobiliario, la alimentación y el alojamiento aquí – son bajos, lo que hace de Bulgaria un lugar muy tentador para invertir.

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