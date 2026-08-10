Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Comercial

Locales comerciales en venta en Hungría

;
Budapest
9
Transdanubia
14
Transdanubio Occidental
12
Hungría Central
9
Mostrar más
24 propiedades total found
Hotel 435 m² en Heviz, Hungría
Hotel 435 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 435 m²
Número de plantas 3
Bienes raíces para la vida y el trabajo.Mini-hotel en el complejo termal de Heviz!Una villa …
$494,193
Dejar una solicitud
Hotel en Budapest, Hungría
Hotel
Budapest, Hungría
En el centro de Budapest, en el distrito 1081 (8, Jozsefvaros), en venta un hotel funcional …
$8,78M
Dejar una solicitud
Hotel 450 m² en Budapest, Hungría
Hotel 450 m²
Budapest, Hungría
Área 450 m²
Moderno hotel de 4 estrellas con excelente ubicación y operación estable. El objeto de inver…
$9,90M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Tienda 3 952 m² en Csorna, Hungría
Tienda 3 952 m²
Csorna, Hungría
Área 3 952 m²
Número de plantas 2
Información general Se ofrece un centro comercial en Hungría Occidental para la venta. La ve…
$3,48M
Dejar una solicitud
Hotel en Budapest, Hungría
Hotel
Budapest, Hungría
En venta es un hotel boutique con 8 apartamentos registrados como vivienda comercial, situad…
$1,47M
Dejar una solicitud
Hotel 225 m² en Osli, Hungría
Hotel 225 m²
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Este parque recreativo y de eventos está situado en uno de los rincones más pintorescos de H…
$3,60M
Dejar una solicitud
Hotel en Budapest, Hungría
Hotel
Budapest, Hungría
En 1071 Budapest puso a la venta un edificio completamente renovado, que ahora funciona como…
$4,44M
Dejar una solicitud
Hotel 1 490 m² en Bukkszek, Hungría
Hotel 1 490 m²
Bukkszek, Hungría
Área 1 490 m²
¡Bienvenido a nuestra emocionante oportunidad en el sector sanitario para comprar! Este hot…
$3,19M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 879 m² en Balogunyom, Hungría
Propiedad comercial 879 m²
Balogunyom, Hungría
Área 879 m²
Moderna instalación de producción con infraestructura completa y amplias posibilidades de us…
$761,995
Dejar una solicitud
Hotel en Heviz, Hungría
Hotel
Heviz, Hungría
Número de plantas 3
En venta es un hotel totalmente equipado en la ciudad balnearia de Heviz, conocido por su si…
$3,01M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 4 177 m² en Csorna, Hungría
Propiedad comercial 4 177 m²
Csorna, Hungría
Área 4 177 m²
Número de plantas 2
Ofrecido para la venta una amplia cartera de propiedades en Hungría Occidental, cerca de la …
$6,71M
Dejar una solicitud
Hotel 1 943 m² en Budapest, Hungría
Hotel 1 943 m²
Budapest, Hungría
Área 1 943 m²
En venta es un hotel totalmente funcional con una superficie total de 1,943 m2 y 16 habitaci…
$10,06M
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 160 m² en Heviz, Hungría
Restaurante, cafetería 160 m²
Heviz, Hungría
Área 160 m²
Bienes raíces para la vida y el trabajo! En la famosa ciudad balnearia de Hévíz, en la colin…
$359,355
Dejar una solicitud
Hotel 226 m² en Budapest, Hungría
Hotel 226 m²
Budapest, Hungría
Área 226 m²
Piso 5
10-ROOM BOUTIQUE HOTEL PRESUPUESTO, DISTRITO 1o 1.250.000 EUR + IVA EXCELLENT LOCATION - 226…
$1,45M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 886 000 m² en Sopronkovesd, Hungría
Propiedad comercial 1 886 000 m²
Sopronkovesd, Hungría
Área 1 886 000 m²
Los fosos de arena y grava se encuentran en el condado de Zala, a 10 km de la salida de la a…
$24,94M
Dejar una solicitud
Hotel 860 m² en Sopron, Hungría
Hotel 860 m²
Sopron, Hungría
Área 860 m²
Un pequeño hotel está en venta en 9027 Györ. El hotel construido en 2001 cuenta con 13 habit…
$1,28M
Dejar una solicitud
Hotel 270 m² en Budapest, Hungría
Hotel 270 m²
Budapest, Hungría
Área 270 m²
1.450.000 EUR + IVA EXCELLENT LOCATION - BUDAPEST 7th DISTRICT -GRAND BOULEVARD 270 SM 9 UNI…
$1,68M
Dejar una solicitud
Hotel 1 200 m² en Budapest, Hungría
Hotel 1 200 m²
Budapest, Hungría
Área 1 200 m²
26-ROOM APARTMENT HOUSE BUDAPEST DISTRICT 6 8.000.000 EUR EXCELLENT LOCATION - 1.200 SM - 26…
$9,28M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Tardos, Hungría
Propiedad comercial
Tardos, Hungría
Sinopsis: El proyecto MGC pretende crear una comunidad para personas de todas las edades y n…
$1,03M
Dejar una solicitud
Hotel 520 m² en Heviz, Hungría
Hotel 520 m²
Heviz, Hungría
Habitaciones 11
Área 520 m²
Número de plantas 4
En una de las calles más populares de la localidad turística de Heviz, a solo 10 minutos a p…
$1,34M
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 550 m² en Heviz, Hungría
Restaurante, cafetería 550 m²
Heviz, Hungría
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 3
En Hévíz, a solo diez minutos a pie del famoso lago termal, se ofrece una casa de tres plant…
$464,764
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 800 m² en Nagylengyel, Hungría
Propiedad comercial 1 800 m²
Nagylengyel, Hungría
Área 1 800 m²
Para los empresarios que deseen reubicar su negocio de procesamiento de madera debido a la s…
$846,750
Dejar una solicitud
Hotel 2 437 m² en Monoszlo, Hungría
Hotel 2 437 m²
Monoszlo, Hungría
Área 2 437 m²
Esta bodega es un viñedo de 10 hectáreas, principalmente produciendo vino tinto. Es un galar…
$6,38M
Dejar una solicitud
Hotel 1 120 m² en Budapest, Hungría
Hotel 1 120 m²
Budapest, Hungría
Área 1 120 m²
13 APARTAMENTOS 46 habitaciones 90 GUESTS PRESUPUESTO PALACE QUARTER 5.200.000 EUR ENTERED A…
$6,03M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Hungría

hoteles
Realting.com
Ir