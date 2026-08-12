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Häuser mit Pool in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Torrevieja
948
Valencia
5
Benidorm
117
Alicante
60
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271 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Code 20260719141330Zum Verkauf eine moderne zweistöckige Villa in der neuen Wohnanlage Sierr…
$731,401
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Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit einer Dachterrasse und großartigem Seeblick, privatem Pool und charma…
$667,196
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Villa 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Schöne Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großem Garten und Dachterrasse mit herrlichem See…
$487,139
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Polop, Spanien
Villa 5 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Atemberaubende Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großer Dachterrasse, Keller, umgeben von …
$709,327
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Villa 5 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 5 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Exklusive Villa mit privatem Pool, traumhaftem Garten und großer Dachterrasse in Golfplatznä…
$647,262
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Luxusvilla mit Infinity-Pool, großzügigen Terrassen und traumhaftem Meerblick i…
$2,78M
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Doppelhaus 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Stilvolles Doppelhaus im obersten Stock mit einer sonnenbeschienenen Dachterrasse und Jacuzz…
$322,443
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Schöne erstaunliche Villa mit privater Dachterrasse und Pool in Strandnähe in Torre de la Ho…
$695,249
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Fläche 291 m²
Die natürliche Schönheit der Umgebung der Airen Collection erforderte eine Architektur, die …
$1,08M
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Villa 4 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 4 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Etagenzahl 3
Schöne exklusive Villa auf 3 Ebenen mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Außenküche an…
$463,887
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Villa 4 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 4 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 631 m²
Spektakuläre Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strand…
$2,47M
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Unglaublich moderne Villa mit großem Infinity-Pool, Garten, Keller und atemberaubendem Panor…
$781,245
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Villa 6 zimmer in Polop, Spanien
Villa 6 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Luxuriöse moderne Villa mit geräumigen Zimmern, privatem Pool, wunderschöner Terrasse und he…
$636,570
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Villa 5 zimmer in Orxeta, Spanien
Villa 5 zimmer
Orxeta, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Riesige, schlüsselfertige Villa in einem wunderschönen Tal mit privatem Pool, Garten und Par…
$734,949
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir präsentieren diese New Build in Fußnähe vom Zenia Boulevard. Brand neues Doppelhaus mit …
$519,394
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Villa 8 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 8 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Etagenzahl 1
Hochwertige Villa mit üppiger Dachterrasse, privatem Pool, Garage und großzügigem Garten in …
$1,46M
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Villa 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Attraktive Villa mit privatem Pool und Dachterrasse mit Sommerküche Lieferdatum: April 20…
$460,399
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Der Bau dieser beeindruckenden Villen nahert sich der Fertigstellung, und Sie haben die Wahl…
$637,566
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und erstklassiger Lage Diese Luxusvill…
$1,16M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Villa 5 zimmer in San Fulgencio, Spanien
Villa 5 zimmer
San Fulgencio, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool, großem Garten, großer Terrasse, Keller, in schöner Wohngege…
$902,738
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertiges und möbliertes großes Stadthaus mit privatem Pool, Garten und Dachterrasse…
$410,318
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Villa 8 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 8 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 610 m²
Etagenzahl 1
Exzellente Superior-Villa mit modernem Design, großzügigen Terrassen, atemberaubendem Meerbl…
$2,20M
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Superior Villa mit modernem Design, Infinity-Pool und herrlichem Panoramablick auf…
$2,13M
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Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Wunderschöne, fantastische Villa mit großzügigem Garten und privatem Schwimmbad, in einer ex…
$545,867
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Villa 8 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 8 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Beeindruckende Neubauvilla mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Panoramablick auf das …
$1,55M
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Haus 3 Schlafzimmer in Aspe, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Aspe, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Eingebettet in die ruhige Landschaft von Aspe, Alicante, bieten diese luxuriösen 3-Zimmer-ab…
$263,349
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Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
Erstaunliches Doppelhaus im Obergeschoss mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitness…
$310,548
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Fläche 244 m²
Dieses neue Wohnprojekt in einer privilegierten Gegend der Costa Blanca verbindet Sie mit de…
$1,05M
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Eigenschaftstypen in Valencianische Gemeinschaft

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