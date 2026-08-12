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Duplexes in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Torrevieja
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Alicante
3
Alicante
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la Marina Baixa
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65 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Stilvolles Doppelhaus im obersten Stock mit einer sonnenbeschienenen Dachterrasse und Jacuzz…
$322,443
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Eckwohnung in Torre de la Horadada, 700 m vom Meer entfernt. 3 Schlafzimmer,  2 Badezimm…
$567,343
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TekceTekce
Doppelhaus in Alicante, Spanien
Doppelhaus
Alicante, Spanien
Fläche 212 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen dieses exklusive Duplex zum Verkauf mit Meerblick auf…
$895,642
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Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
Erstaunliches Doppelhaus im Obergeschoss mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitness…
$310,548
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Santa Pola, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Duplex mit einem linearen und modernen Design sowohl außen als auch innen. Es zeichnet sich …
$303,044
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Eine neue Wohnanlage in Finestrat, ein großes Grundstück mit Blick auf das Flussbett und auc…
$668,819
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Pools und Terrassen in Pilar de la Horadada Pil…
$751,883
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Doppelhaus 2 zimmer in Alicante, Spanien
Doppelhaus 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wohnungen im Loft-Stil mit 1 Schlafzimmer, Pool und Terrassen in Benalúa Alicante Diese Gege…
$337,782
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Doppelhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Etagenzahl 1
Tolles Doppelhaus im obersten Stockwerk mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitnesss…
$345,181
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Doppelhaus 3 zimmer in Alicante, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Wohnungen im Loft-Stil mit 1 Schlafzimmer, Pool und Terrassen in Benalúa Alicante Diese Gege…
$372,725
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
The Duplex Camporosso Village Finestrat apartments with a balcony with a sea view and mounta…
$450,171
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diese helle und gemütliche Doppelhaushälfte in einer der begehrtesten Wohngege…
$279,822
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Azure Icons by TM befindet sich in erster Linie des La Fossa-Strandes in Calpe, mit zwei Fuß…
$1,61M
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Doppelhaus 3 zimmer in San Fulgencio, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Fulgencio, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 1
Raffiniertes Superior-Duplex mit einer weitläufigen privaten Dachterrasse, großzügiger Innen…
$351,770
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Elegante Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern in Strandnähe und mit allen Annehmlichkeiten in To…
$529,315
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Doppelhaus in Villajoyosa, Spanien
Doppelhaus
Villajoyosa, Spanien
Fläche 215 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$736,030
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Doppelhaus 2 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Doppelhaus 2 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Golfblick, Gemeinschaftspool und Gärten in Monforte del Cid Alicante Eingebett…
$463,330
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Doppelhaus in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Doppelhaus
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Fläche 109 m²
Wir präsentieren Ihnen Montecala Gardens, Wohnungen in Gebäuden von nur 5 Häusern, mit dem B…
$532,333
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Dachgeschoss-Maisonette mit großer Dachterrasse und Gemeinschaftspool in Premium-…
$287,102
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Doppelhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
DUPLEX IN CAMPORROSSO STÖHNT Dieses prächtige Duplex zum Verkauf befindet sich in der renomm…
$592,004
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Die Polop. Provinz Alicante. Spanien. Einzigartige Naturkulisse in den Ausläufern des Ponoit…
$720,710
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieses charmante Reihenhaus befindet sich in einer der ruhigsten und schönsten Gegenden von …
$236,136
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$643,742
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses charmante Reihenhaus im Viertel Los Altos in Torrevieja, inner…
$234,955
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stilvolle Wohnungen mit 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Pilar de la Horadada Elegante Wohnu…
$573,065
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Fantastisches Strandduplex im obersten Stockwerk mit einer privaten Dachterrasse, Schwimmbäd…
$399,803
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Doppelhaus 4 zimmer in Benejuzar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Benejuzar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
Moderne Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern in Benejúzar Diese Wohnungen befinden sich in Be…
$264,311
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Wohnungen mit Meerblick und Dachterrasse mit Whirlpool in der Nähe des Stadtzentrums von Tor…
$652,220
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Monforte del Cid, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Geräumige Maisonette-Häuser mit 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und 1 WC. Alle Häuser verfügen übe…
$380,535
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Immobilienangaben in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

mit Garage
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