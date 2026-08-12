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Chalets in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Alicante
32
la Marina Baixa
5
Orihuela
3
Pilar de la Horadada
6
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32 immobilienobjekte total found
Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 304 m²
Wir präsentieren eine einzigartige und spezielle CASA im Zentrum von Muchamiel, neben der Ha…
$675,455
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 659 m²
Wir haben diese exklusive Villa zum Verkauf in der Gegend von Los Girasol, hat ein Wohnzimme…
$854,637
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Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 313 m²
Entdecken Sie ein neues Lebenskonzept in einer privilegierten natürlichen Umgebung, mit dem …
$882,337
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DD CO DEDD CO DE
Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 454 m²
Entdecken Sie diese prächtige Villa in Mutxamel in der gleichen Urbanisation La Huerta. Es …
$906,116
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Chalet in Alicante, Spanien
Chalet
Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in Vistahermosa. Casamayor Real Estate präsentie…
$1,33M
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Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 229 m²
Entdecken Sie ein neues Lebenskonzept in einer privilegierten natürlichen Umgebung, mit dem …
$675,621
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 649 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Sie mit dieser exklusiven Villa auf der Straße Rio Turia, i…
$1,29M
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 480 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen diese prächtige Villa zum Verkauf in Muchamiel, die 9…
$963,804
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 217 m²
Villa zu verkaufen in Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate präsentiert dieses großarti…
$376,320
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Chalet 2 Schlafzimmer in Santa Pola, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
$282,377
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Chalet 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 94 m²
$262,561
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Chalet 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Villen mit Zimmern 3 Wunderbare neu erbaute Villen mit Zimmern 3, Badezimmern 2 oder 3, priv…
$267,416
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Chalet 4 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 4 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
$539,985
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Chalet 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Villa in einer ruhigen und vertrauten Urbanisation, in der es einen Park gibt, in dem Sie Ze…
$247,432
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Chalet 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Warmes und helles Penthouse in der Gegend von Blinker, in der Nähe der Einkaufszentren und m…
$188,049
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Chalet 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
$282,377
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Chalet 3 Schlafzimmer in San Fulgencio, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Das Chalet mit 3 Schlafzimmern Die neue Verstadterung vom Chalet mit 3 Schlafzimmern und 2 B…
$280,891
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Chalet 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
$247,204
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Chalet 3 Schlafzimmer in Dolores, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
$306,156
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Chalet 3 Schlafzimmer in Santa Pola, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
$282,377
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Chalet 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
$436,843
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Chalet 3 Schlafzimmer in Algorfa, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Algorfa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
$371,549
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Chalet 3 Schlafzimmer in Denia, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Denia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
$371,549
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Chalet 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
$229,865
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Chalet 3 Schlafzimmer in Los Montesinos, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Das Chalet mit 3 Schlafzimmern Das Chalet mit 3 Schlafzimmern, 2 Badezimmern, dem privaten S…
$247,699
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Chalet 3 Schlafzimmer in San Fulgencio, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
$297,140
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Chalet 2 Schlafzimmer in Daya Nueva, Spanien
Chalet 2 Schlafzimmer
Daya Nueva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Chalet mit 2 SchlafzimmernDiese Neubauweise bietet moderne Chalets auf dem gleichen Niveau i…
$224,911
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Chalet 4 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Chalet 4 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 166 m²
$678,696
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Chalet 3 Schlafzimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Gemütlich das Chalet mit 3 Schlafzimmern Das phantastische Haus mit der Heizung auf dem abge…
$254,635
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Chalet 3 Schlafzimmer in Entrenaranjos, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Villen mit 2 oder 3 Schlafzimmern auf einem Grundstück von 200 m2. Als zusätzliche Option kö…
$267,416
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Immobilienangaben in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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