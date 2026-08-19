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Häuser in el Camp de Turia, Spanien

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Betera
9
lEliana
8
la Pobla de Vallbona
4
Riba roja de Turia
4
30 immobilienobjekte total found
Villa in la Pobla de Vallbona, Spanien
Villa
la Pobla de Vallbona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Se vende este magnífico chalet de lujo situado en La pobla de Vallbona a tan solo 20 minutos…
$549,909
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Villa in la Pobla de Vallbona, Spanien
Villa
la Pobla de Vallbona, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
Verkauft Berg eine leuchtende Stadt in der urbanización Scharlachfieber von Pobla De Vallbon…
$465,923
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Haus 5 zimmer in Betera, Spanien
Haus 5 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese luxuriöse Villa wurde 2007 erbaut und 2022 komplett renoviert. Es wird komplett möblie…
$985,513
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in lEliana, Spanien
Villa
lEliana, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Privathaus 320 m & # 178; auf einem Grundstück von 830 m & # 178;. …
$322,946
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Haus 11 zimmer in Riba roja de Turia, Spanien
Haus 11 zimmer
Riba roja de Turia, Spanien
Zimmer 11
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 4
🏡 Exklusive Immobilie zum Verkauf in Ribarroja del Turia 🌿✨Entdecken Sie dieses herrliche La…
$643,079
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Villa in Betera, Spanien
Villa
Betera, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Luxury villa in front of golf fields in the area of Bétera. Ground floor: opened kitchen wit…
$889,852
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Naquera Naquera, Spanien
Haus 6 zimmer
Naquera Naquera, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Einfamilienhausprojekt in Naquera, urb. Monteamor. Die Villa befindet sich in einer geschütz…
$1,74M
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Reihenhaus in Betera, Spanien
Reihenhaus
Betera, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Weite und komfortable Dachstube - dúplex im Hinblick auf den Golfplatz in einer der Zonen má…
$269,955
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Haus 5 zimmer in Betera, Spanien
Haus 5 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся дом в Betera в районе Mas Camarena. Общая площаддь 148.20 м2, участок 186 м2,…
$655,848
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Haus 6 zimmer in Betera, Spanien
Haus 6 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Продаётся вилла в Betera в районе Torre en Conill-Cumbres de San Antonio. Общая площадь 450.…
$1,95M
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Haus 5 zimmer in lEliana, Spanien
Haus 5 zimmer
lEliana, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Freistehende Villa zum Verkauf in MontesolAlegría Real Estate präsentiert zum Verkauf diese …
$1,15M
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Haus 8 zimmer in Riba roja de Turia, Spanien
Haus 8 zimmer
Riba roja de Turia, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Geräumige Villa mit Pool, Garten und modernen Lebensunterstützungssystemen in Riba-roja d'Tú…
$1,10M
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Villa in Betera, Spanien
Villa
Betera, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 700 m²
Villa located in Mas Waitress, Betera-Valencia. consists of 700m2 distributed over 3 floors…
$469,922
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Villa in lEliana, Spanien
Villa
lEliana, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 780 m²
Luxuriöses Chalet in Eliana von 780 m2, in der Nähe des Flughafens Valencia und der U-Bahn-S…
$2,02M
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Villa in Riba roja de Turia, Spanien
Villa
Riba roja de Turia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 351 m²
VERKAUFEN ODER MIETEN MIT KAUFRECHT Eine freistehende Villa im Urbanisation Parque Montealce…
$269,955
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Villa in la Pobla de Vallbona, Spanien
Villa
la Pobla de Vallbona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Villa mit modernem Desighn in der prestigeträchtigen Urbanisation im Vorort Valencia ( Pobla…
$309,949
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Villa in Riba roja de Turia, Spanien
Villa
Riba roja de Turia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Villa in der exklusiven Urbanisation am Stadtrand von Valencia. Villa mit privatem Garten un…
$367,939
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Reihenhaus in la Pobla de Vallbona, Spanien
Reihenhaus
la Pobla de Vallbona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Schönes in Pobla De Vallbona - Valencia unterbrachtes Haus von drei Höhen Einfamilienwohnun…
$205,966
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Haus 3 Schlafzimmer in Lliria, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Lliria, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Haus zum Verkauf in einem Wohngebiet in der Gegend von Lliria in der Nähe der Gegend von Sie…
$82,236
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Reihenhaus in lEliana, Spanien
Reihenhaus
lEliana, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Wohnanlage der Einfamilienwohnungen werden Wohnungen angelehnt zum Einweihen in Der Eliana (…
$228,962
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Reihenhaus in lEliana, Spanien
Reihenhaus
lEliana, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Wohnanlage der Einfamilienwohnungen angelehnt zum Einweihen in Der Eliana (Valencia). Distri…
$228,962
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Haus 4 zimmer in lEliana, Spanien
Haus 4 zimmer
lEliana, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся дом в L'Eliana в районе LA ELIANA PUEBLO. Общая площаддь 135.00 м2, состоит и…
$428,333
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Haus 3 Schlafzimmer in Betera, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Betera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Ein unabhängiges Einfamilienhaus verkauft in B & # 233; tera mit einem Grundstück von 600 m2…
$392,682
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Villa in Olocau, Spanien
Villa
Olocau, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
250-Quadratmeter-Haus. unterbracht in Olocau in área Schützling von Serra Calderona in einer…
$169,972
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Haus 3 Schlafzimmer in Olocau, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Olocau, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Haus im rustikalen Stil im einzigartigen Naturpark Sierra Calderon in Olokau, Valencia. Gru…
$128,804
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Villa in lEliana, Spanien
Villa
lEliana, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 474 m²
Villa in der exklusiven Urbanisation. Baujahr: 2010. Die besten Materialien. Neue Möbel von …
$1,04M
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Villa in Casinos, Spanien
Villa
Casinos, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 325 m²
Luxurious modern house in the city of Casinos, which is forty minutes from Valencia. This is…
$477,170
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Haus 8 zimmer in Betera, Spanien
Haus 8 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
ALEGRIA REAL ESTATE repräsentiert diese herrliche und authentische Oase in Bétera, neben Wel…
$1,38M
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Haus 5 zimmer in Betera, Spanien
Haus 5 zimmer
Betera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wunderbares 180 m2 Haus zum Verkauf, mit einem 450 m2 Grundstück. Die Unterkunft verfügt…
$719,692
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Villa in lEliana, Spanien
Villa
lEliana, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
SCHÖNES HAUS SEHR IN DER NÄHE DER MENSCHEN UND ALLER DIENSTLEISTUNGEN. 1600 m2 mit konsolidi…
$539,910
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Eigenschaftstypen in el Camp de Turia

villen
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Immobilienangaben in el Camp de Turia, Spanien

mit Terrasse
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