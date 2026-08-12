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Mansions in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Alicante
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Herrenhaus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Herrenhaus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
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$637,675
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Herrenhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Herrenhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Gute unabhängige Villa von 250 m² und 790 m² Land, 4 Doppelzimmer, 2 Badezimmer, 2 Toiletten…
$845,892
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Herrenhaus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Herrenhaus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Gute unabhängige Villa mit 3 Schlafzimmern, 2 Bädern, amerikanischer Küche, Schränken, möbli…
$336,188
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