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Häuser in Villajoyosa, Spanien

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46 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Haus 2 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Dieses charmante Haus befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Villajoyosa, im H…
$329,415
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Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Diese exklusive Villa in der charmanten Stadt La Vila Joiosa bietet ein einzigartiges Wohner…
$1,90M
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Schlafzimmer: 3, Badezimmer: 3, Haus für zwei Familien in Finestrat, Alicante, Spanien
$670,157
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
$418,509
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
$565,871
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
$757,719
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
$403,340
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
$401,925
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
$332,231
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
$375,388
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Doppelhaus in Villajoyosa, Spanien
Doppelhaus
Villajoyosa, Spanien
Fläche 215 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$736,030
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
$565,871
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 173 m²
Chaket unabhängig in einer ruhigen Gegend der Stadt Villajoyosa mit: 1 Etage: geräumiges Woh…
$539,861
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Lebe in der Natur, ohne Komfort aufzugeben. Dieses charmante Landhaus, im Jahr 2002 gebaut, …
$319,613
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Haus 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Haus 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Top von 5 Premium-Villen in einer privilegierten Lage am Meer, in der Gegend zwischen Villaj…
$780,193
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
$393,770
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Diese exklusive Anlage an der Costa Blanca befindet sich in einer privilegierten Lage, wenig…
$540,191
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Diese exklusive Anlage an der Costa Blanca befindet sich in einer privilegierten Lage, wenig…
$545,220
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
$435,591
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 224 m²
Lassen Sie sich von dieser beeindruckenden modernen Villa in Balcon de Finestrat, einem der …
$1,26M
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
$2,45M
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 69 m²
Diese exklusive Anlage an der Costa Blanca befindet sich in einer privilegierten Lage, wenig…
$459,094
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 181 m²
Erleben Sie den mediterranen Lebensstil in dieser lebendigen modernen Luxusvilla, nur 50 Met…
$805,364
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 320 m²
$576,675
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
$437,145
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Discover this charming chalet house on one floor located in Villajoyosa! With two cozy bedro…
$312,951
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Haus 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Haus 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stadthaus vor dem Strand in Villajoyosa Dieses charmante Stadthaus liegt nur 50 Meter von de…
$1,04M
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villas for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 3 independent houses with 2 parking spaces with…
$746,960
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Plot: 810 m2.   Built area: 301.81 m2 in total, of which 78.45 are of semi-basement and 223.…
$1,29M
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Bungalow in Villajoyosa, Spanien
Bungalow
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Zwölf exklusive Häuser am Meer in Villajoyosa Ein einzigartiges Design mit hochwertiger Kons…
$995,882
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