Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €14,500

Kapitulation vor: 2023

BIWI MINI ist eine separate Wohnbox, die an jedem Ort eine komfortable Ruhe und einen komfortablen Arbeitsbereich bietet. Die ausgestattete BIWI MINI-Technologiekapsel bietet Platz für zwei Betten, ein Badezimmer mit Dusche, einen Kleiderschrank und eine eingebettete BIWI-Software. Eigenschaften: GEBÄUDE: 6,90 m2 NÜTZLICHER BEREICH: 5,20 m2 ABMESSUNGEN ( HexWxL ): 2,3 × 2,9 × 3 m MODULGEWICHT FÜR DEN BEHÄLTER: bis zu 2500 kg Verwendung von BIWI: 1. Während verschiedener Sportveranstaltungen, Konzerte, Festivals, Ausstellungen. 2. Internationaler Flughafen: Da zwischen den Flügen häufig große Lücken bestehen, um die Anzahl der Passagiere zu verringern, die sich vorübergehend am Flughafen verspäten, kann ein alternativer Freizeitdienst angeboten werden, um bequem auf ihre Flüge zu warten. 3. Organisation von Mini-Hotels in der Nähe aller Orte mit Sehenswürdigkeiten des Staates. 4. Am Meer: In der Nähe der Hauptstrände der Stadt, zur zeitlichen Erholung von Touristen und Urlaubern am Meer, zum Umziehen der Kleidung, Schlafen, Auf die Toilette gehen, duschen, essen, entspannende oder komfortable Arbeit während der Hitze des Tages. 5. Ein zusätzlicher Sektor für die Hotellerie: Installieren Sie BIWI auf den Dächern von Wolkenkratzern, für Liebhaber schöner Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. 6. Freizeitaktivitäten – Einrichtung spezialisierter Erholungsorte mit BIWI-Mini-Gehäuse: ein. Anordnung spezialisierter Erholungsorte mit BIWI-Minihäusern. b. Nationalparks mit eigenem Ökosystem können das autonome BIWI-Haus nutzen. c. Temporäre Unterkunft für Touristen, die Wanderwege in freier Wildbahn bevorzugen. d. Temporäre Unterkunft für Langlaufsportler. e. In Hafenstädten an Orten, an denen Yachten geparkt sind. f. Für die vorübergehende Unterbringung von Piloten kleiner Flugzeuge auf dem Gebiet privater Mini-Flughäfen. G. Reitclubs. h. Ein Ferienhaus für Fischer. ich. Ein Jägerferienhaus. 7. Inlandstourismus: BIWI ist perfekt für den komfortablen Inlandstourismus der Ureinwohner des Landes. BIWI-Häuser können beispielsweise in der Nähe bestehender Hotels auf dem Gebiet spezialisierter Erholungszentren, Kurorte und anderer Touristenorte aufgestellt werden. 8. Platzieren Sie BIWI auf der ganzen Welt als globales Reiseunternehmen, um den Welttourismus zu unterstützen, indem Sie alle wichtigen Reiseziele mit BIWI-Kapseln füllen. Alle BIWI sind mit dem internationalen Buchungssystem Booking.com und anderen ähnlichen Plattformen verbunden. 9. BIWI wird helfen, das Wohnungsproblem zu lösen: ein. In Ländern mit Notsituationen als vorübergehende Unterbringung für Opfer. b. In Ländern der Dritten Welt, die dringend Wohnraum benötigen. c. Als Reserve für Notfälle. Ausrüstung BIWI: Eingangstür mit doppelt verglasten Fenstern, Aluminiumprofil. Glasmalerei im Schlafbereich. Das Fenster ist im Badezimmer mit Aluminiumprofil drehbar. 2 Betten. Kleiderschrank für Kleidung und Schuhe mit Spiegel. Die Tür zum Badezimmer besteht aus Schiebe, Aluminiumrahmen und gehärtetem Glas. Installation in die Wand mit einer hängenden Toilette eingebaut. Dusche mit Innenablauf. Elektrokessel, akkumulativ, für 50l. Zwangslüftung im Badezimmer. Das Lüftungssystem ist ein Rekuperator. Fußbodenheizung. LED-Beleuchtung entlang der Kontur des Geländes: Zimmer und Bad. Rauchmelder. Internet Wi-Fi. Optionen in "BIWI SMART" enthalten": Eingangssperre mit QR-Code für Fernzahlung. Conditioner. Elektrische Straffung der Eingangstür. Erhitzen von Glasmalereien. Quarzdesinfektion des Raumes. BIWI Smart Control System: Mietkontrolle; Kontrolle der Bewohner; Automatische Buchung; Praktische Zahlungsarten; BIWI-Reinigungsservice nach Gebrauch; andere Optionen. Die Architektur der eingebetteten Software ( Software ) BIWI SMART bietet die folgenden Funktionen: Erstellung und Bearbeitung von Kapselplatzierungsregionen. Erstellen und bearbeiten Sie individuelle Einstellungen für jede Kapsel. Registrierung von Benutzern im System per Telefonnummer. Akzeptieren von Zahlungen über Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay und JCB-Zahlungssysteme. Benutzerkonto mit Informationen zur aktuellen Reservierung und der Möglichkeit ihrer Verlängerung. SMS-Benachrichtigung der Benutzer über das bevorstehende Ende der Reservierung. Senden von Feedback zum Service. Echtzeitüberwachung von Buchungen und Ausfällen beim Betrieb aller Kapselsubsysteme. Automatische Erfassung und Entladung von Benutzerverhaltensstatistiken auf der Website und innerhalb der Kapsel. Konfigurieren der Systemparameter der Kapselsteuerung über die WEB-Schnittstelle. Fernaktualisierung der Kapsel-Firmware. Kontrolle der inneren Elemente der Kapsel: Wi-Fi-Router; Beleuchtung; Mit Sockeln; Belüftung; Getöntes Türglas; Mit einem elektrischen Schloss; Notschall- und Lichtalarmsystem, Werbemonitore ( optional ).