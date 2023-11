Über den Komplex

Ein gut gewählter Ort, klassischer Stil, der von attraktiv einfach bis echt reicht und exquisit ist. Alle diese Beinamen – sind perfekt für das Haus in der Skolas Street 9 geeignet. Die Büroräume zwischen 50 und 140 m2 in den unteren Etagen zeichnen sich durch verschiedene Layouts und abwechslungsreiche Dekorationsstile aus. Das Türtelefon, das Sicherheitsalarmsystem, die eingebaute Küche mit Haushaltsgeräten, Internet- und Telefonkabel sind alles für Ihren Komfort und Ihr Geschäft. Die Apartments in den oberen Etagen im Bereich von 50 bis 160 m2 bieten eine unabhängige Heizung, Fernseher, Internet, Sicherheitsalarmsystem, Küchen mit eingebauten Haushaltsgeräten, Fußbodenheizung in den Badezimmern; Auf Einzelbestellung können Voll- oder Teilmöbel hergestellt werden, einige Wohnungen sind auch mit Klimaanlagen ausgestattet. Die Apartments sind außerdem mit exklusiver Dekoration, Parkett, eingebauten Möbeln aus echtem Holz, geräumigen Küchen mit Haushaltsgeräten, Terrassen, Klimaanlagen, Saunen, Whirlpools, Kaminsims und Fußbodenheizung in den Badezimmern ausgestattet.