Cēsu Terases (Cēsu iela 7)

Über den Komplex

CĒSU TERRACES ist ein eleganter Gebäudekomplex, der aus 5 Gebäuden auf den beiden Grundstücken – Cēsu St. 7 und Cēsu St. besteht. 9, Rīga. Es ist ein völlig neues Wohnprojekt, die den neuesten Standards für Komfort und städtisches Leben entsprechen und den zukünftigen Mietern einen komfortablen und sicheren Wohnraum im Herzen der Stadt bieten. Es wird von Investoren der Marke CITY STAR zusammen mit einem Team professioneller weltberühmter Architekten und Designer entwickelt und unter Einsatz zeitgenössischer Technologien gebaut. Architektonische Lösungen zeichnen sich durch moderne Tendenzen aus: Naturstein, Holz, Glas, Beton. Die Innenräume repräsentieren weiche Farben, eine bequeme und ästhetische Zusammensetzung von Möbeln und anderen Designelementen. Das Projekt umfasst individuell geplante Apartments mit durchdachten Layouts und vollem Finish. Die Entwicklung in der Cēsu St. 7 besteht aus 2 Gebäuden, die durch eine Tiefgarage für 30 Autos und einen oberirdischen Parkplatz für 6 Autos verbunden sind. Die Gebäude werden 32 Wohnungen von 56 m2 bis 130 m2 haben. Alle Apartments verfügen über geräumige Terrassen oder komfortable Balkone. Die gesamte Wohnfläche beträgt 2 400 m2 und 300 m ² sind für Geschäftsräume reserviert. Die Entwicklung in der Cēsu St. 9 befindet sich in der Bauphase. Die 2 Gebäude bestehen aus 67 Wohnungen und Geschäftsräumen im Erdgeschoss. Die Größe der Apartments variiert zwischen 45 m2 gemütlichen Studios und geräumigen Penthäusern und Maisonetten im 6. und 7. Stock von über 130 m2. Die gesamte Wohnfläche des Gebäudes beträgt 4 294 m2. Das 7-stöckige Gebäude verfügt über eine Tiefgarage und einen Parkplatz nebenan, auf dem mindestens ein Parkplatz für jede Wohnung vorhanden ist. CĒSU TERRACES hat einen beeindruckenden grünen und landschaftlich gestalteten Innenhof –, einen urbanen Zufluchtsort in Ruhe und Stück. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Standort Die Cēsu Street ist eine ruhige und ruhige Straße in der historischen Innenstadt von Riga an der Hauptstraße von Brivibas. Gleichzeitig ist es sehr zentral und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Hauptstraßen, der Infrastruktur, dem Transport und einer Reihe von Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Kombination dieser Faktoren macht den Bereich für das Leben und Investieren günstig.