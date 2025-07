Gewerbeimmobilien Dubultu Breeze

Diese moderne, komplett renovierte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem gepflegten Gebäude in Jūrmala, Slokas iela 55A. Die Wohnung wird mit weißen Wänden verkauft, so dass neue Besitzer das Interieur entsprechend ihrer Präferenzen zu gestalten. Das Gebäude wurde komplett renoviert, mit einer isolierten Fassade, die eine ausgezeichnete Energieeffizienz bietet. Die Wohnung verfügt über neue Annehmlichkeiten, einschließlich einer Heizung mit einzelnen Metern, die eine präzise Kontrolle über den Energieverbrauch ermöglicht. Energieeffiziente Fenster und die Verwendung hochwertiger Innenveredelungsmaterialien machen die Wohnung im Laufe des Jahres komfortabel und wirtschaftlich. Die Appartementgrößen reichen von 32,3 m2 bis 58,6 m2. Zusätzlich zum Wohnungspreis gibt es eine Gebühr von 5000 EUR für einen Parkplatz in einem gesicherten Bereich und 7000 EUR für einen multifunktionalen Raum im Keller. Die Wohnung befindet sich in einem ruhigen und grünen Viertel, mit sehr bequemem Zugang zur Infrastruktur der Stadt. In der Nähe finden Sie Geschäfte, Schulen, Kindergärten und Parks, und der Strand ist nur wenige Minuten entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel sind nur wenige Gehminuten entfernt und bieten einen einfachen Zugang zur Innenstadt von Jūrmala oder nahe gelegenen Städten. Diese Wohnung ist ideal für junge Familien oder als Investition in Immobilien. Die Wohnung kann nur nach vorheriger Vereinbarung betrachtet werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um eine Anzeige zu planen.