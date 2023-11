Wohneigentum Saulgoži

Riga, Lettland

von €29,000

Kapitulation vor: 2020

Das einzigartige Apartmentprojekt befindet sich in einer geschlossenen, großen Grünfläche mit eigenem Apfelgarten und Kinderspielplatz. Zusätzliche Information Die Aufteilung jeder Wohnung ist individuell und bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Fassade des Hauses und die Treppe sind auf einem hohen Niveau an Design und Qualität eingerichtet. Außenwandstärke 1 m, sehr hohe Energieeffizienz, Deckenhöhe von 3,2 m bis 4,5 m. verfügbare Parkplätze sowohl unter dem Dach als auch offen. Das Projekt hat viele verschiedene Wohnungstypen und Layouts implementiert. Praktisch alle Wohnungen im Erdgeschoss haben eine eigene Landfläche, die ungefähr der Fläche der Wohnung entspricht. Die Apartments im zweiten Stock haben sehr hohe Decken, bis zu vier Meter. Einige dieser Apartments sind im LOFT-Stil gebaut und bieten die Möglichkeit, ein Schlafzimmer im zweiten Stock zu installieren. Die meisten Apartments sind 3-Zimmer- und einige 4-Zimmer-Apartments für Familien mit Kindern, von denen jedes über zwei Badezimmer verfügt, eine sorgfältig durchdachte Küche und Schränke für die beste Platzierungsoption. Neben dem Projekt gibt es eine große Anzahl kompakter 1-Zimmer-Apartments, die besonders rentabel zu vermieten sind. Für die Dekoration dieser Apartments werden spezielle haltbare Materialien für den täglichen Gebrauch, eingebaute Küchen und sogar angebrachte Vorhänge verwendet. Der Käufer muss also ein Sofa oder Bett kaufen und kann Mietanzeigen schalten!