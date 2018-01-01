Новая резиденция Elysee с бассейном и спа, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
143 м²
1
Сдача в: 2025
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Ellington Beach House – новый премиальный жилой комплекс, который будет расположен в 5 минутах ходьбы от частного пляжа Palm Jumeirah. Строительство роскошного дома-бутика высотой в 7 этажей запускает девелопер из Дубая Ellington Properties, который в своих проектах делает ставку на дизайн, эстетику и функциональность, а также на курортные условия для резидентов. В новом жилом комплексе предлагаются на продажу 123 элитные резиденции с эффектными интерьерами, высококачественной отделкой и неповторимым видом на Персидский залив.
Резидентам Ellington Beach House будут доступны удобства премиум-класса в стиле 5-звездочных курортов, в числе которых:
- доступ к частному пляжу;
- бассейн-инфинити;
- спа-салон в духе первоклассных отелей;
- детский бассейн;
- обширные зеленые зоны;
- клубный дом с лаунжем, оборудованным баром, кухней, обеденным залом с экраном для дружеских и деловых встреч, а также открытой террасой для любителей сигар;
- кафе и рестораны;
- баскетбольная площадка;
- теннисный корт;
- столы для настольных игр;
- услуги камердинера и консьержа.
Расположение:
Проект Ellington Beach House имеет премиальное расположение на Palm Jumeirah – в восточной части полумесяца, который удален от других частей острова и омывается открытыми водами Персидского залива. Все это обеспечивает резидентам максимальную приватность и близость к природе, при этом добраться до материковой части Дубая можно всего за 10 минут, а до центра эмирата Downtown Dubai – примерно за 25 минут.
Добраться до ключевых достопримечательностей, развлечений, популярных районов, деловых центров и аэропортов Дубая резиденты Ellington Beach House смогут максимум за полчаса:
- 15 минут – курортный район Dubai Marina, фризона для бизнеса в сфере образования и развития персонала с большим выбором международных университетов Dubai Knowledge Park;
- 20 минут – отель-парус Burj Al Arab, фризона для IT-сектора и других направлений бизнеса Dubai Internet City;
- 25 минут – Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera;
- 30 минут – деловой центр эмирата Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB);
- 40 минут – международный аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC).
Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!