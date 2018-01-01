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Новая резиденция Elysee с бассейном и спа, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€140,411
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10
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О комплексе

Резиденция располагает тренажерным залом, зоной барбекю, велосипедными дорожками, садами и парками, спа-зоной, фитнес-центром, бассейном.

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Экспо 2020 - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Elysee с бассейном и спа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€140,411
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Ellington Beach House – новый премиальный жилой комплекс, который будет расположен в 5 минутах ходьбы от частного пляжа Palm Jumeirah. Строительство роскошного дома-бутика высотой в 7 этажей запускает девелопер из Дубая Ellington Properties, который в своих проектах делает ставку на дизайн, эстетику и функциональность, а также на курортные условия для резидентов. В новом жилом комплексе предлагаются на продажу 123 элитные резиденции с эффектными интерьерами, высококачественной отделкой и неповторимым видом на Персидский залив. Резидентам Ellington Beach House будут доступны удобства премиум-класса в стиле 5-звездочных курортов, в числе которых: - доступ к частному пляжу; - бассейн-инфинити; - спа-салон в духе первоклассных отелей; - детский бассейн; - обширные зеленые зоны; - клубный дом с лаунжем, оборудованным баром, кухней, обеденным залом с экраном для дружеских и деловых встреч, а также открытой террасой для любителей сигар; - кафе и рестораны; - баскетбольная площадка; - теннисный корт; - столы для настольных игр; - услуги камердинера и консьержа. Расположение: Проект Ellington Beach House имеет премиальное расположение на Palm Jumeirah – в восточной части полумесяца, который удален от других частей острова и омывается открытыми водами Персидского залива. Все это обеспечивает резидентам максимальную приватность и близость к природе, при этом добраться до материковой части Дубая можно всего за 10 минут, а до центра эмирата Downtown Dubai – примерно за 25 минут. Добраться до ключевых достопримечательностей, развлечений, популярных районов, деловых центров и аэропортов Дубая резиденты Ellington Beach House смогут максимум за полчаса: - 15 минут – курортный район Dubai Marina, фризона для бизнеса в сфере образования и развития персонала с большим выбором международных университетов Dubai Knowledge Park; - 20 минут – отель-парус Burj Al Arab, фризона для IT-сектора и других направлений бизнеса Dubai Internet City; - 25 минут – Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera; - 30 минут – деловой центр эмирата Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB); - 40 минут – международный аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC). Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
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