Апарт-отель Амра

🏝️ AMRA – первый wellness-курорт премиум-класса в нетронутой лагуне ОАЭ!

📍 Умм-эль-Кайвайн – экологичный заповедник у моря, всего 20 минут до казино Wynn на острове Marjan.

🔹 Концепция проекта:

✅ Первый в ОАЭ интегрированный wellness-курорт класса «люкс»

✅ Экология: восстановление кораллов с ArchiREEF, охраняемая лагуна с манграми

✅ 100% вид на море из всех 816 апартаментов в трёх башнях

✅ Умные технологии: личный робот Citi Buddy, управление через приложение

💰 Стоимость апартаментов (от):

Студии: от 690 000 AED (~188 000 $)

1 спальня: от 1,1 млн AED (~300 000 $)

2 спальни: от 1,6 млн AED (~435 000 $)

3 спальни: от 1,85 млн AED (~505 000 $)

4 спальни: от 4,1 млн AED (~1 115 000 $)

🏡 Отделка и оснащение:

✔ Полная меблировка и техника Smeg

✔ Посуда Villeroy & Boch

✔ Умный дом – управление светом, климатом, арендой через приложение

🌿 Wellness-инфраструктура (470 000 кв. футов):

✅ SPA и терапия: крио-/гидротерапия, гипербарические капсулы

✅ Спорт: фитнес на открытом воздухе, пиклбол, мини-гольф, футзал

✅ Развлечения: кинотеатры, VR-зоны, боулинг, конференц-залы

✅ Детские и семейные зоны, подвесные сады, rooftop beach clubs

✅ Яхтенная пристань, вертолётная площадка, органический супермаркет

📍 Локация и транспорт:

🗺️ Посмотреть на карте

🚗 Новая трасса за 750 млн дирхамов – сократит путь из Дубая на 45% к 2027 году

🎰 20 минут до казино Wynn на острове Marjan – будущий центр развлечений ОАЭ

📈 Инвестиционные преимущества:

✔ Управление арендой через приложение – автоматическое ценообразование и бронирование

✔ Доходность за счёт wellness-туризма – рынок 1,4 трлн $ к 2027 году

✔ План оплаты 70/30 – рассрочка на 3 года после сдачи (Q4 2028)

✔ Полная сервисная поддержка – консьерж, уборка, обслуживание

🚀 Почему AMRA – это уникальный актив?

🔹 Эксклюзивная локация – последний нетронутый эмират с лагуной

🔹 Wellness-фокус – растущий спрос на оздоровительный туризм

🔹 Технологии – умное управление для пассивного дохода

🔹 Соседство с Rixos и Wynn – гарантия премиального окружения

📲 Свяжитесь с нами для бронирования!

✅ Забронируйте апартамент с видом на лагуну

✅ Получите детальный расчёт доходности от аренды

✅ Организуем онлайн-тур по шоуруму проекта

#ОАЭ #УммЭльКайвайн #WellnessКурорт #Инвестиции #ПремиумНедвижимость #AMRA

🔥 Будьте среди первых – эксклюзивный доступ к wellness-будущему ОАЭ!

P.S. Цены растут с каждой очередью продаж – успевайте зафиксировать стоимость на старте.