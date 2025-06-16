Апарт-отель Амра

  1. Realting.com
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$204,000
;
10
ID: 33295
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Умм-эль-Кайвайн

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

О комплексе

🏝️ AMRA – первый wellness-курорт премиум-класса в нетронутой лагуне ОАЭ!
📍 Умм-эль-Кайвайн – экологичный заповедник у моря, всего 20 минут до казино Wynn на острове Marjan.

🔹 Концепция проекта:

✅ Первый в ОАЭ интегрированный wellness-курорт класса «люкс»
✅ Экология: восстановление кораллов с ArchiREEF, охраняемая лагуна с манграми
✅ 100% вид на море из всех 816 апартаментов в трёх башнях
✅ Умные технологии: личный робот Citi Buddy, управление через приложение

💰 Стоимость апартаментов (от):

  • Студии: от 690 000 AED (~188 000 $)

  • 1 спальня: от 1,1 млн AED (~300 000 $)

  • 2 спальни: от 1,6 млн AED (~435 000 $)

  • 3 спальни: от 1,85 млн AED (~505 000 $)

  • 4 спальни: от 4,1 млн AED (~1 115 000 $)

🏡 Отделка и оснащение:

✔ Полная меблировка и техника Smeg
✔ Посуда Villeroy & Boch
✔ Умный дом – управление светом, климатом, арендой через приложение

🌿 Wellness-инфраструктура (470 000 кв. футов):

✅ SPA и терапия: крио-/гидротерапия, гипербарические капсулы
✅ Спорт: фитнес на открытом воздухе, пиклбол, мини-гольф, футзал
✅ Развлечения: кинотеатры, VR-зоны, боулинг, конференц-залы
✅ Детские и семейные зоны, подвесные сады, rooftop beach clubs
✅ Яхтенная пристань, вертолётная площадка, органический супермаркет

📍 Локация и транспорт:

🚗 Новая трасса за 750 млн дирхамов – сократит путь из Дубая на 45% к 2027 году
🎰 20 минут до казино Wynn на острове Marjan – будущий центр развлечений ОАЭ

📈 Инвестиционные преимущества:

✔ Управление арендой через приложение – автоматическое ценообразование и бронирование
✔ Доходность за счёт wellness-туризма – рынок 1,4 трлн $ к 2027 году
✔ План оплаты 70/30 – рассрочка на 3 года после сдачи (Q4 2028)
✔ Полная сервисная поддержка – консьерж, уборка, обслуживание

🚀 Почему AMRA – это уникальный актив?

🔹 Эксклюзивная локация – последний нетронутый эмират с лагуной
🔹 Wellness-фокус – растущий спрос на оздоровительный туризм
🔹 Технологии – умное управление для пассивного дохода
🔹 Соседство с Rixos и Wynn – гарантия премиального окружения

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.0
Цена за м², USD 4,163
Цена квартиры, USD 204,000

Местонахождение на карте

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ

Задайте все интересующие вопросы
Назад
