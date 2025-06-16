Апарт-отель Амра

🏝️ AMRA – первый wellness-курорт премиум-класса в нетронутой лагуне ОАЭ!
📍 Умм-эль-Кайвайн – экологичный заповедник у моря, всего 20 минут до казино Wynn на острове Marjan.
🔹 Концепция проекта:
✅ Первый в ОАЭ интегрированный wellness-курорт класса «люкс»
✅ Экология: восстановление кораллов с ArchiREEF, охраняемая лагуна с манграми
✅ 100% вид на море из всех 816 апартаментов в трёх башнях
✅ Умные технологии: личный робот Citi Buddy, управление через приложение
💰 Стоимость апартаментов (от):
Студии: от 690 000 AED (~188 000 $)
1 спальня: от 1,1 млн AED (~300 000 $)
2 спальни: от 1,6 млн AED (~435 000 $)
3 спальни: от 1,85 млн AED (~505 000 $)
4 спальни: от 4,1 млн AED (~1 115 000 $)
🏡 Отделка и оснащение:
✔ Полная меблировка и техника Smeg
✔ Посуда Villeroy & Boch
✔ Умный дом – управление светом, климатом, арендой через приложение
🌿 Wellness-инфраструктура (470 000 кв. футов):
✅ SPA и терапия: крио-/гидротерапия, гипербарические капсулы
✅ Спорт: фитнес на открытом воздухе, пиклбол, мини-гольф, футзал
✅ Развлечения: кинотеатры, VR-зоны, боулинг, конференц-залы
✅ Детские и семейные зоны, подвесные сады, rooftop beach clubs
✅ Яхтенная пристань, вертолётная площадка, органический супермаркет
📍 Локация и транспорт:
🗺️ Посмотреть на карте
🚗 Новая трасса за 750 млн дирхамов – сократит путь из Дубая на 45% к 2027 году
🎰 20 минут до казино Wynn на острове Marjan – будущий центр развлечений ОАЭ
📈 Инвестиционные преимущества:
✔ Управление арендой через приложение – автоматическое ценообразование и бронирование
✔ Доходность за счёт wellness-туризма – рынок 1,4 трлн $ к 2027 году
✔ План оплаты 70/30 – рассрочка на 3 года после сдачи (Q4 2028)
✔ Полная сервисная поддержка – консьерж, уборка, обслуживание
🚀 Почему AMRA – это уникальный актив?
🔹 Эксклюзивная локация – последний нетронутый эмират с лагуной
🔹 Wellness-фокус – растущий спрос на оздоровительный туризм
🔹 Технологии – умное управление для пассивного дохода
🔹 Соседство с Rixos и Wynn – гарантия премиального окружения
