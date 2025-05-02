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Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$379,736
14.04.2025
$377,391
13.04.2025
$377,613
12.04.2025
$379,022
11.04.2025
$387,587
10.04.2025
$389,166
09.04.2025
$391,124
08.04.2025
$390,880
06.04.2025
$391,108
05.04.2025
$387,545
04.04.2025
$392,727
03.04.2025
$397,082
02.04.2025
$396,245
01.04.2025
$395,349
30.03.2025
$394,133
29.03.2025
$397,081
28.03.2025
$398,530
27.03.2025
$397,134
26.03.2025
$396,885
25.03.2025
$395,530
24.03.2025
$394,191
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25139
ID новостройки на Realting
In CRM: 2427842
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Oak Yard Residences by One Yard — это уникальный жилой комплекс, в котором природа и технологии сливаются воедино, создавая пространство для комфортной и гармоничной жизни. Архитектура проекта вдохновлена естественной средой: в отделке фасадов и интерьеров используются натуральные материалы, а каждая резиденция оснащена просторной террасой, позволяя жильцам ощущать единение с природой, не покидая дома. Благодаря системе «умный дом», управлять освещением, климат-контролем и шторами можно буквально одним нажатием кнопки, что делает повседневную жизнь еще удобнее.

Для тех, кто ценит активный образ жизни, в комплексе предусмотрены современные фитнес-зоны: от кардио и силовых тренировок до TRX, пилатеса и йоги. Бассейн-инфинити с удобными зонами отдыха станет любимым местом для расслабления после долгого дня, а спа-зоны с традиционной и инфракрасной сауной позволят восстановить силы. Работать и развиваться здесь так же приятно, как отдыхать — специально для этого создан Green Business Lab, включающий коворкинг, Zoom-комнаты, лекционные залы и healthy-бар.

Комплекс продуман до мельчайших деталей: в квартирах установлены премиальные ортопедические матрасы, обеспечивающие качественный сон, а для детей создана уникальная игровая зона Bioliving, где можно безопасно исследовать мир. Жители смогут наслаждаться уютными зонами для барбекю и пикников, живописными зелеными парками и расслабляющей атмосферой премиального жилого пространства. Здесь каждый найдет что-то для себя — будь то комфорт, стиль или безупречное качество жизни!

Удобства:

  • Infinity-бассейн и зоны отдыха
  • 5 фитнес-зон: кардио, силовые тренировки, TRX, пилатес, йога
  • Две сауны: традиционная и инфракрасная
  • Коворкинг Green Business Lab с Zoom-комнатами, лекционными залами и healthy-баром
  • Детская игровая зона Bioliving
  • Барбекю-зона и места для отдыха

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка 10/50/40

Особенности квартир

Немецкая и итальянская отделка; полу-меблированные юниты с опцией полной меблировки

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 22 минуты езды
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Аэропорт - 30 минут
  • Dubai Mall - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$379,736
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