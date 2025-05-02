Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ

Oak Yard Residences by One Yard — это уникальный жилой комплекс, в котором природа и технологии сливаются воедино, создавая пространство для комфортной и гармоничной жизни. Архитектура проекта вдохновлена естественной средой: в отделке фасадов и интерьеров используются натуральные материалы, а каждая резиденция оснащена просторной террасой, позволяя жильцам ощущать единение с природой, не покидая дома. Благодаря системе «умный дом», управлять освещением, климат-контролем и шторами можно буквально одним нажатием кнопки, что делает повседневную жизнь еще удобнее.

Для тех, кто ценит активный образ жизни, в комплексе предусмотрены современные фитнес-зоны: от кардио и силовых тренировок до TRX, пилатеса и йоги. Бассейн-инфинити с удобными зонами отдыха станет любимым местом для расслабления после долгого дня, а спа-зоны с традиционной и инфракрасной сауной позволят восстановить силы. Работать и развиваться здесь так же приятно, как отдыхать — специально для этого создан Green Business Lab, включающий коворкинг, Zoom-комнаты, лекционные залы и healthy-бар.

Комплекс продуман до мельчайших деталей: в квартирах установлены премиальные ортопедические матрасы, обеспечивающие качественный сон, а для детей создана уникальная игровая зона Bioliving, где можно безопасно исследовать мир. Жители смогут наслаждаться уютными зонами для барбекю и пикников, живописными зелеными парками и расслабляющей атмосферой премиального жилого пространства. Здесь каждый найдет что-то для себя — будь то комфорт, стиль или безупречное качество жизни!

Удобства:

Infinity-бассейн и зоны отдыха

5 фитнес-зон: кардио, силовые тренировки, TRX, пилатес, йога

Две сауны: традиционная и инфракрасная

Коворкинг Green Business Lab с Zoom-комнатами, лекционными залами и healthy-баром

Детская игровая зона Bioliving

Барбекю-зона и места для отдыха

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка 10/50/40

Особенности квартир

Немецкая и итальянская отделка; полу-меблированные юниты с опцией полной меблировки

Пальма Джумейра - 15 минут

Бурдж-Аль-Араб - 22 минуты езды

Бурдж Халифа - 20 минут

Аэропорт - 30 минут

Dubai Mall - 20 минут

Расположение и объекты поблизости