Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ

Oak Yard Residences by One Yard — это уникальный жилой комплекс, в котором природа и технологии сливаются воедино, создавая пространство для комфортной и гармоничной жизни. Архитектура проекта вдохновлена естественной средой: в отделке фасадов и интерьеров используются натуральные материалы, а каждая резиденция оснащена просторной террасой, позволяя жильцам ощущать единение с природой, не покидая дома. Благодаря системе «умный дом», управлять освещением, климат-контролем и шторами можно буквально одним нажатием кнопки, что делает повседневную жизнь еще удобнее.
Для тех, кто ценит активный образ жизни, в комплексе предусмотрены современные фитнес-зоны: от кардио и силовых тренировок до TRX, пилатеса и йоги. Бассейн-инфинити с удобными зонами отдыха станет любимым местом для расслабления после долгого дня, а спа-зоны с традиционной и инфракрасной сауной позволят восстановить силы. Работать и развиваться здесь так же приятно, как отдыхать — специально для этого создан Green Business Lab, включающий коворкинг, Zoom-комнаты, лекционные залы и healthy-бар.
Комплекс продуман до мельчайших деталей: в квартирах установлены премиальные ортопедические матрасы, обеспечивающие качественный сон, а для детей создана уникальная игровая зона Bioliving, где можно безопасно исследовать мир. Жители смогут наслаждаться уютными зонами для барбекю и пикников, живописными зелеными парками и расслабляющей атмосферой премиального жилого пространства. Здесь каждый найдет что-то для себя — будь то комфорт, стиль или безупречное качество жизни!
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.
Рассрочка 10/50/40Особенности квартир
Немецкая и итальянская отделка; полу-меблированные юниты с опцией полной меблировкиРасположение и объекты поблизости