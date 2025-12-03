Жилой комплекс The Symphony

The Symphony — архитектурная пластика Zaha Hadid Architects и премиальный комфорт от Imtiaz Developments в центре Meydan Horizon!
The Symphony — уникальный жилой и коммерческий комплекс от Imtiaz Developments, созданный в сотрудничестве с легендарным бюро Zaha Hadid Architects. Проект расположен в стратегически важном районе Meydan Horizon и представляет собой гармоничное сочетание архитектурной эксклюзивности, премиальных резиденций и офисных пространств класса Grade A.
Удобства и инфраструктура
The Symphony формирует полноценную lifestyle-среду, объединяющую отдых, спорт и рабочие процессы:
- бассейн,
- фитнес-зоны,
- клубный дом для жителей,
- библиотека и lounge-пространства,
- зоны отдыха и озеленённые террасы,
- помещения для встреч и переговоров,
- бизнес-лаунжи и рабочие пространства.
Это комплекс, поддерживающий современный гибридный образ жизни: живи, работай и отдыхай в одном месте.
Локация
Проект расположен в перспективном районе Meydan Horizon, обеспечивая быстрый доступ к ключевым точкам города:
- несколько минут до Downtown Dubai,
- быстрый выезд в Business Bay,
- удобное сообщение с Green Line Metro,
- близость к Ras Al Khor и основным магистралям Дубая.
Локация делает комплекс удобным как для проживания, так и для бизнеса.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию The Symphony, изучить планировки и выбрать резиденцию или коммерческое пространство в одном из самых архитектурно значимых проектов Meydan Horizon.