Жилой комплекс The Symphony

The Symphony — архитектурная пластика Zaha Hadid Architects и премиальный комфорт от Imtiaz Developments в центре Meydan Horizon!



The Symphony — уникальный жилой и коммерческий комплекс от Imtiaz Developments, созданный в сотрудничестве с легендарным бюро Zaha Hadid Architects. Проект расположен в стратегически важном районе Meydan Horizon и представляет собой гармоничное сочетание архитектурной эксклюзивности, премиальных резиденций и офисных пространств класса Grade A.



Удобства и инфраструктура

The Symphony формирует полноценную lifestyle-среду, объединяющую отдых, спорт и рабочие процессы:



- бассейн,

- фитнес-зоны,

- клубный дом для жителей,

- библиотека и lounge-пространства,

- зоны отдыха и озеленённые террасы,

- помещения для встреч и переговоров,

- бизнес-лаунжи и рабочие пространства.



Это комплекс, поддерживающий современный гибридный образ жизни: живи, работай и отдыхай в одном месте.



Локация

Проект расположен в перспективном районе Meydan Horizon, обеспечивая быстрый доступ к ключевым точкам города:



- несколько минут до Downtown Dubai,

- быстрый выезд в Business Bay,

- удобное сообщение с Green Line Metro,

- близость к Ras Al Khor и основным магистралям Дубая.



Локация делает комплекс удобным как для проживания, так и для бизнеса.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию The Symphony, изучить планировки и выбрать резиденцию или коммерческое пространство в одном из самых архитектурно значимых проектов Meydan Horizon.