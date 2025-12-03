  1. Realting.com
Жилой комплекс The Symphony

Дубай, ОАЭ
от
$544,600
;
24
ID: 33025
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    40

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

The Symphony — архитектурная пластика Zaha Hadid Architects и премиальный комфорт от Imtiaz Developments в центре Meydan Horizon!

The Symphony — уникальный жилой и коммерческий комплекс от Imtiaz Developments, созданный в сотрудничестве с легендарным бюро Zaha Hadid Architects. Проект расположен в стратегически важном районе Meydan Horizon и представляет собой гармоничное сочетание архитектурной эксклюзивности, премиальных резиденций и офисных пространств класса Grade A.

Удобства и инфраструктура
The Symphony формирует полноценную lifestyle-среду, объединяющую отдых, спорт и рабочие процессы:

- бассейн,
- фитнес-зоны,
- клубный дом для жителей,
- библиотека и lounge-пространства,
- зоны отдыха и озеленённые террасы,
- помещения для встреч и переговоров,
- бизнес-лаунжи и рабочие пространства.

Это комплекс, поддерживающий современный гибридный образ жизни: живи, работай и отдыхай в одном месте.

Локация
Проект расположен в перспективном районе Meydan Horizon, обеспечивая быстрый доступ к ключевым точкам города:

- несколько минут до Downtown Dubai,
- быстрый выезд в Business Bay,
- удобное сообщение с Green Line Metro,
- близость к Ras Al Khor и основным магистралям Дубая.

Локация делает комплекс удобным как для проживания, так и для бизнеса.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию The Symphony, изучить планировки и выбрать резиденцию или коммерческое пространство в одном из самых архитектурно значимых проектов Meydan Horizon.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
