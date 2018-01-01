Rixos Hotel and residences Nakheel

Дубай, ОАЭ

от €520,000

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Аня, Arabian Ranches 3, Дубай. Аня жилой комплекс Эмаар Основные моменты; Художественная архитектура для волшебных явлений Одно из видов спорта в разных диапазонах Рядом с достопримечательностями, пунктами назначения и торговыми зонами Закрытый общественный образ жизни с различными точками входа План оплаты; – Авансовый платеж – 10% – Во время строительства – 70% – На передачу – 20% Удобства и удобства ; – 3 спальни – 4 ванны – без мебели – BUA; 1990 кв. – 2 парковочных места – Комната для горничных – Порошковая комната – Площадь насоса – Прачечная – Терраса / Балкон – Сад – Газон – Бассейн – Тренажерный зал – 24/7 Безопасность – Столовая и розничная торговля – Зеленое окружение – Ресторан и Кафе – Баскетбольные и теннисные корты Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284