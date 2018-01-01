Rixos Hotel and residences Nakheel

Rixos Hotel & Residences by Nakheel — это новейший роскошный комплекс на островах Дубая, предлагающий стандартные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, дуплексы с 4 спальнями, пляжные домики и отдельные виллы. Комплекс предлагает беспрецедентный опыт проживания с роскошными резиденциями, эксклюзивными удобствами и захватывающими дух видами на Персидский залив. Эти апартаменты, разработанные в сотрудничестве с Rixos, известным брендом роскошных отелей, сочетают в себе лучшие элементы гостеприимства и жилой жизни.