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Rixos Hotel and residences Nakheel

Дубай, ОАЭ
от
€661,573
;
6
Описание Описание
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О комплексе

Rixos Hotel & Residences by Nakheel — это новейший роскошный комплекс на островах Дубая, предлагающий стандартные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, дуплексы с 4 спальнями, пляжные домики и отдельные виллы. Комплекс предлагает беспрецедентный опыт проживания с роскошными резиденциями, эксклюзивными удобствами и захватывающими дух видами на Персидский залив. Эти апартаменты, разработанные в сотрудничестве с Rixos, известным брендом роскошных отелей, сочетают в себе лучшие элементы гостеприимства и жилой жизни.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Rixos Hotel and residences Nakheel
Дубай, ОАЭ
от
€661,573
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Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Вилла в новом премиальном проекте Hartland II Villas в центре сообщества Sobha Hartland II. Также будущие жильцы получат доступ к таким удобствам, как: персональные бассейны и сады на открытых придомовых пространствах каждой виллы, дорожки для пеших прогулок и бега, зона для барбекю, тренажерный зал, поле для гольфа, теннисный корт, открытые спортивные площадки, спа-центр. Расположение Sobha Hartland II Villas на пересечении двух крупных магистралей Ras Al Khor Road (E44) и Al Ain-Dubai Road (E66), рядом с транспортной развязкой позволяет быстро и легко доехать в любую точку Эмиратов. План оплаты: 80 % - на стадии строительства. 20 % - по завершении. Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!
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