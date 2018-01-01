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Rosso Bay

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€482,192
;
6
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О комплексе

Брендированные апартаменты для комфортного проживания и инвестиций! Высокая доходность от сдачи в аренду (ROI - 6% в $)! Предоставим каталог инвестора! Доход от аренды в месяц - 1000$. Беспроцентная рассрочка!

В резиденции будут приватные ванные комнаты в спальнях и встроенные шкафы или гардеробные.

Удобства: собственный современный тренажерный зал, инфинити-бассейн, семейный лаундж, прогулочные сады, стильное лобби и детская комната.

Комплекс строится на территории будущего современного кластера для отдыха и развлечений на искусственном Al Marjan Island. Поблизости с комплексом будут белоснежные пляжи, прогулочные зоны, фешенебельные отели и разнообразные кафе, бары и рестораны.
5–10 минут - Al Hamra Golf Club, Umm Al Quwain-Beach Side, Al Hamra Sailing Club, Al Hamra Mall.
15–30 минут - Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы (RKT), Al Jazirah Al Hamra, Al Mazraa Fort, Camel Race Track.

План оплаты:
60% - на стадии строительства
40% - по завершении

Звоните или пишите, вышлем варианты квартир прямо сейчас с учётом Ваших пожеланий!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2028
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
24
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Rosso Bay
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€482,192
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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