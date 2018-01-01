Брендированные апартаменты для комфортного проживания и инвестиций! Высокая доходность от сдачи в аренду (ROI - 6% в $)! Предоставим каталог инвестора! Доход от аренды в месяц - 1000$. Беспроцентная рассрочка!
В резиденции будут приватные ванные комнаты в спальнях и встроенные шкафы или гардеробные.
Удобства: собственный современный тренажерный зал, инфинити-бассейн, семейный лаундж, прогулочные сады, стильное лобби и детская комната.
Комплекс строится на территории будущего современного кластера для отдыха и развлечений на искусственном Al Marjan Island. Поблизости с комплексом будут белоснежные пляжи, прогулочные зоны, фешенебельные отели и разнообразные кафе, бары и рестораны.
5–10 минут - Al Hamra Golf Club, Umm Al Quwain-Beach Side, Al Hamra Sailing Club, Al Hamra Mall.
15–30 минут - Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы (RKT), Al Jazirah Al Hamra, Al Mazraa Fort, Camel Race Track.
План оплаты:
60% - на стадии строительства
40% - по завершении
Звоните или пишите, вышлем варианты квартир прямо сейчас с учётом Ваших пожеланий!