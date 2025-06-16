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Жилой комплекс Living like in Milan / Azizi Milan

Дубай, ОАЭ
от
$155,014
BTC
1.8438585
ETH
96.6445088
USDT
153 259.7620236
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26744
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

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Азизи Милан - современная итальянская жизнь в Аль-Фурджане.

Элегантные студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты в ярком сообществе.

Завершение Q2/2028 | Freehold | Metro-Connected Location

Цены начинаются с

  • Квартира-студия ~ 30 м2 от 132 000 €

  • 1 Квартира спальня ~ 63 м2 от 235.000 €

  • 2 Спальня Квартира ~ 118 м2 от 305.000 €

  • 3 Спальня Квартира ~ 155 м2 от 455.000 €

Оценочная рентабельность инвестиций: 7-9% годовой доход от аренды.
Потенциал прироста капитала: Высокая, из-за близости метро и роста площади.

О компании Azizi Milan:

Azizi Milan - это стильная малоэтажная разработка Azizi Developments, расположенная в самом сердце Аль-Фурджана - одного из самых хорошо связанных и быстро развивающихся сообществ Дубая. Проект сочетает в себе современную архитектуру с итальянским дизайном, предлагая изысканный образ жизни с удобствами высшего уровня.

Особенности проекта

  • Современные студии, 1BR, 2BR и 3BR макеты.

  • Окна от пола до потолка для естественного освещения.

  • Кухни с премиальной отделкой.

  • Частные балконы с видом на горизонт или сад.

  • Умные домашние готовые варианты.

Удобства и стиль жизни

  • Бассейн в курортном стиле и Sun Deck

  • Полностью оборудованная зона Gym & Wellness

  • Zen Garden & Outdoor Lounge

  • Indoor & Outdoor Игровые зоны для детей

  • Крытая парковка и посетитель Парковка

  • 24/7 Безопасность, Консьерж, CCTV

  • Розничные магазины и кафе на уровне подиума

Расположение: Al Furjan, Dubai

Азизи Милан предлагает непревзойденную связь:

  • 2 мин пешком до станции метро Al Furjan (маршрут 2020)

  • 7 минут до торгового центра Ибн Баттута

  • 10 минут до Dubai Marina & Palm Jumeirah

  • 15 минут до Downtown Dubai & Business Bay

  • Прямой доступ к Sheikh Zayed & Mohammed Бин Заид Роудс

Гибкий платежный план

  • 10% бронирование

  • 40% при строительстве

  • 50% на передачу (Q4 2025)

Для кого это

  • Инвесторы ищут высокую доходность в транзитно-ориентированном районе.

  • Первые покупатели или эмигранты, ищущие городскую жизнь по конкурентоспособной цене.

  • Семьи и профессионалы, оценивающие доступ к метро.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Living like in Milan / Azizi Milan
Дубай, ОАЭ
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$155,014
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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