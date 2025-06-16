Жилой комплекс Living like in Milan / Azizi Milan

Азизи Милан - современная итальянская жизнь в Аль-Фурджане.
Элегантные студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты в ярком сообществе.
Завершение Q2/2028 | Freehold | Metro-Connected Location
Цены начинаются с
Квартира-студия ~ 30 м2 от 132 000 €
1 Квартира спальня ~ 63 м2 от 235.000 €
2 Спальня Квартира ~ 118 м2 от 305.000 €
3 Спальня Квартира ~ 155 м2 от 455.000 €
Оценочная рентабельность инвестиций: 7-9% годовой доход от аренды.
Потенциал прироста капитала: Высокая, из-за близости метро и роста площади.
О компании Azizi Milan:
Azizi Milan - это стильная малоэтажная разработка Azizi Developments, расположенная в самом сердце Аль-Фурджана - одного из самых хорошо связанных и быстро развивающихся сообществ Дубая. Проект сочетает в себе современную архитектуру с итальянским дизайном, предлагая изысканный образ жизни с удобствами высшего уровня.
Особенности проекта
Современные студии, 1BR, 2BR и 3BR макеты.
Окна от пола до потолка для естественного освещения.
Кухни с премиальной отделкой.
Частные балконы с видом на горизонт или сад.
Умные домашние готовые варианты.
Удобства и стиль жизни
Бассейн в курортном стиле и Sun Deck
Полностью оборудованная зона Gym & Wellness
Zen Garden & Outdoor Lounge
Indoor & Outdoor Игровые зоны для детей
Крытая парковка и посетитель Парковка
24/7 Безопасность, Консьерж, CCTV
Розничные магазины и кафе на уровне подиума
Расположение: Al Furjan, Dubai
Азизи Милан предлагает непревзойденную связь:
2 мин пешком до станции метро Al Furjan (маршрут 2020)
7 минут до торгового центра Ибн Баттута
10 минут до Dubai Marina & Palm Jumeirah
15 минут до Downtown Dubai & Business Bay
Прямой доступ к Sheikh Zayed & Mohammed Бин Заид Роудс
Гибкий платежный план
10% бронирование
40% при строительстве
50% на передачу (Q4 2025)
Для кого это
Инвесторы ищут высокую доходность в транзитно-ориентированном районе.
Первые покупатели или эмигранты, ищущие городскую жизнь по конкурентоспособной цене.
Семьи и профессионалы, оценивающие доступ к метро.