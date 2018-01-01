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Ellington Views 2

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€481,790
;
8
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О комплексе

Апартаменты с панорамным видом на пляж! Беспроцентная рассрочка! Доходность от 10% в $! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!

Комплекс Ellington Views 2 расположен в Ras al Khaimah.

Инфраструктура: пляжный клуб, бассейн, крытый симулятор гольфа, фитнес-студию, зону для йоги на открытом воздухе. Жители также могут насладиться вечерами кино в кинотеатре, спа-процедурами и расслабиться на открытом воздухе.

Расположение:
4 минуты - InterContinental Mina Al Arab
7 минут - торговый центр Al Naeem
11 минут - торговый центр RAK
12 минут - больница RAK
25 минут - Международный аэропорт Рас-эль-Хайма
30 минут - Форт Дайя

План оплаты:
50 % - на стадии строительства
50 % - по завершении

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Ellington Views 2
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€481,790
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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