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Комплекс Ellington Views 2 расположен в Ras al Khaimah.
Инфраструктура: пляжный клуб, бассейн, крытый симулятор гольфа, фитнес-студию, зону для йоги на открытом воздухе. Жители также могут насладиться вечерами кино в кинотеатре, спа-процедурами и расслабиться на открытом воздухе.
Расположение:
4 минуты - InterContinental Mina Al Arab
7 минут - торговый центр Al Naeem
11 минут - торговый центр RAK
12 минут - больница RAK
25 минут - Международный аэропорт Рас-эль-Хайма
30 минут - Форт Дайя
План оплаты:
50 % - на стадии строительства
50 % - по завершении
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