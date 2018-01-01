Ellington Views 2

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Arbor View от Ellington Properties Соседство поблизости; Вилла Лантана – 1,4 км Дубайский научный парк – 1,7 км Мотор Сити – 2,3 км Спорт Сити – 3,3 км Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1444 кв. Порошковая комната Прачечная Горничная комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Фитнес-центр Школа и Институт Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284