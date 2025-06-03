Жилой комплекс The Central Downtown

Уникальная инвестиционная возможность в Дубае

Расположенный в самом сердце Арьяна, Дубайленд, Центральный центр города является отличительной многофункциональной застройкой, переопределяющей городскую жизнь в одном оживленном 7-акровом центре. Его четыре башни предлагают современные студии и апартаменты с 1 до 3 спальнями, обслуживающие разнообразный образ жизни Дубая.

Что отличает это сообщество, так это его основное местоположение, на вершине обширного торгового центра, что делает розничную терапию простой поездкой на лифте.

Помимо торгового центра, жители будут наслаждаться множеством удобств, от современных фитнес-центров до садов на крыше с потрясающим видом на город. Жизнь возвышенна, и все, что вы хотите, находится в шаге от вас.

Апартаменты-студии на продажу

Размеры варьируются от 465 кв. футов до 548 кв. футов.

1 Квартиры для спальни на продажу

Размеры варьируются от 676 кв. футов до 1021 кв. футов.

2 Спальни квартиры на продажу

Размеры варьируются от 1124 кв. футов до 1457 кв. футов.

3 спальные апартаменты на продажу

Размеры варьируются от 2225 кв. футов.

Отдых и развлечения

Сфера бесконечных возможностей над розничной гаванью, где более 200 000 кв. футов бесшовно интегрированных удобств удовлетворяют все ваши потребности.

Wellness & Fitness

Клуб здоровья, джакузи, зал йоги, гимназия под открытым небом, беговая дорожка.

Сообщество и культура

Салон красоты, бизнес-центр, детский сад, многофункциональный зал, переодевание, семейное сидение, фуд-киоск, молитвенная комната.

Природа и спокойствие

Органическая ферма, тропический лес, сад Дзен, парк собак, симулятор гольфа.

Его тщательно обработанное пространство воплощает в себе вневременную элегантность. Интерьеры этого развития вызывают новые высоты изысканности с цветовой палитрой, в которой доминируют гладкие оттенки серого и успокаивающие земляные прохладные тона, создавая роскошную атмосферу.

В нем представлены изысканные мраморы и камни, которые поднимают каждое пространство до художественной формы, создавая эстетически современный шарм.