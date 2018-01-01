Комплекс меблированных апартаментов Altai Tower с бассейном и тренажерным залом, JVT, Дубай, ОАЭ

Предлагаются меблированные апартаменты с балконами.
Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном на крыше, зеленой зоной, парковкой, детской площадкой.
Окончание строительства - середина 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Телевизор Samsung 65 дюймов
iMac 24 дюйма
Бытовая техника Bosch
Система "умный дом" Alexa
Расположение и объекты поблизости
Mall of Emirates - 15 минут
Бурдж-Аль-Араб - 20 минут
Дубай Марина - 20 минут
Даунтаун Дубай - 20 минут
Дубай Молл - 20 минут
Международный аэропорт Дубай - 28 минут
Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: центр Дубая
Дополнительное местоположение: W Residences
Спальни: 3 + Комната для горничной
Ванные комнаты: 3 + гостевой туалет
Вид: полный вид на Бурдж-Халифа
Парковка: 2
Этаж: На верхнем этаже
С мебелью: Без мебели
Балкон: 3
Доступность: вне плана
Проект оборудован студиями, апартаментами с 1 и 2 спальнями и бассейном. Эта инновационная дизайнерская разработка от Samana Developers предлагает 3 подиума с удобствами и 16-этажный фасад. Каждый аспект резиденции был тщательно продуман, чтобы создать гармоничную и современную жилую среду, что делает его знаковой достопримечательностью JVC. Близость проекта к Шейх Заед Роуд обеспечивает быстрое сообщение с оживленными центрами города.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: баскетбольная площадка; открытый кинотеатр; парная и сауна; джакузи; магазины.
Расположение и объекты поблизости
JVC — комфортный зелёный район, популярный среди экспатов, c большим выбором школ, детских садов, множеством парков, супермаркетов и клиник.
В 5-10 минутах езды - школа JSS International School, торговые центры Dubai Marina, Dubai Hills, Circle Mall, Global Village, сад Dubai Miracle Garden. Также от комплекса легко добраться до знаменитого небоскрёба Бурдж-Халифа, ТЦ Dubai Mall, станции метро Garden.