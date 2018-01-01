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Комплекс меблированных апартаментов Altai Tower с бассейном и тренажерным залом, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€392,161
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16
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О комплексе

Резиденция располагает четырехуровневой парковкой, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой и зоной барбекю.

Окончание строительства - апрель 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Джумейра-Бич - 13 минут
  • Mall of Emirates - 17 минут
  • Пальма Джумейра - 19 минут
  • Дубай Молл - 23 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
€392,161
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