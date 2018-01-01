Комплекс меблированных апартаментов Altai Tower с бассейном и тренажерным залом, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €218,996

Проект оборудован студиями, апартаментами с 1 и 2 спальнями и бассейном. Эта инновационная дизайнерская разработка от Samana Developers предлагает 3 подиума с удобствами и 16-этажный фасад. Каждый аспект резиденции был тщательно продуман, чтобы создать гармоничную и современную жилую среду, что делает его знаковой достопримечательностью JVC. Близость проекта к Шейх Заед Роуд обеспечивает быстрое сообщение с оживленными центрами города. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: баскетбольная площадка; открытый кинотеатр; парная и сауна; джакузи; магазины. Расположение и объекты поблизости JVC — комфортный зелёный район, популярный среди экспатов, c большим выбором школ, детских садов, множеством парков, супермаркетов и клиник. В 5-10 минутах езды - школа JSS International School, торговые центры Dubai Marina, Dubai Hills, Circle Mall, Global Village, сад Dubai Miracle Garden. Также от комплекса легко добраться до знаменитого небоскрёба Бурдж-Халифа, ТЦ Dubai Mall, станции метро Garden.